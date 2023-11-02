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保全第1天被派案場「上16小時」 網揭缺人慘況、教戰「罰到他們捧錢找你和解」

聯合新聞網／ 綜合報導
擔任保全的網友說，他上工第一天就被派去案場16小時。 示意圖／ingimage
擔任保全的網友說，他上工第一天就被派去案場16小時。 示意圖／ingimage

一名網友擔任保全，第一天上工就要上16個小時，而且還被派去臨時案場，從下午支援到隔天早上。po文的網友說明工作內容，可以玩手機，但是要負責照看貨物。他在ptt發文，說總感覺怪怪的，「第一天當保全，有沒有當過保全的出來說一下？」

文章底下有人質疑，「勞基法就過不了，你怎麼打卡？」原po回說，「那人很聰明跟我說外派不用打卡」，還有人問「不用打卡，那幹嘛在崗位上？」原po則回「不是一個人在那邊的，好像有2~3個。」

其他人表示，「玩手機還有薪水好爽」、「其實你偷睡應該沒差」、「笑死菜鳥加上找不到人被凹吧」、「不爽就跳，保全業就是挑爽點」、「跟你說 保全業現在是勞方市場，覺得不爽就直接提離職換下一家，通常你要提離職後，他們就會讓你換一個比較爽的點來試圖挽留你」、「找小豪宅沒幾戶顧的就很爽，雖然錢少一點，沒啥事。」

也有人直言說「應該是保全缺人，後面變成機動，這樣會死人」、「可能剛好上一個保全猝死臨時叫你替班」、「業主通常不知道都是保全地區主任自己搞的」、「之前看到一個報導有的要你試做兩天不支薪」、「太缺人了，嘎班嘎到你受不了」、「蓋一堆大樓，缺人啊！」

另有人分析，原po待的感覺是個小公司，可以的話去找大公司，反正都很缺人，而且大公司很怕被記點。或是他可以五年內辭職換下一家爽點，然後再檢舉上家違法，「勞保局就會去幫你要回那些錢，很多保全都這樣幹，三個月檢舉一次，罰到他們捧錢找你和解。」不過有人建議原po最好趕快離職，「塊桃啊！第一天就凹你工時，玩手機也是會玩累的。」

缺才

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