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公職報到第一天就被罵 她委屈「被趕鴨子上架」：都還沒學業務

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發文分享，第一天上班尚未進入狀況就陸續接了好幾通電話，還被對方罵，讓她十分委屈。示意圖，非當事人/ingimage
一名女網友發文分享，第一天上班尚未進入狀況就陸續接了好幾通電話，還被對方罵，讓她十分委屈。示意圖，非當事人/ingimage

不少新鮮人畢業後會選擇考公職，由於公務人員工作時間、薪資穩定，還擁有鐵飯碗之稱，因此仍有許多人將公務員作為未來工作首選。不過日前一名女網友在Dcard發文吐露心聲，表示第一天報到上班，尚未進入狀況就陸續接了好幾通電話，甚至還被對方罵，讓她感到十分委屈。

原PO表示，第一天報到上班就接到好幾通電話，不過都還沒學到如何處理業務，「滿頭問號的，也不知道怎麼處理，只好稍後回電找人詢問」，期間還接到一通電話，對方相當憤怒對著她就是一頓罵，原PO直喊「我都還沒學到什麼業務，就莫名其妙要被你罵」，但也只能忍下委屈向對方說明流程。

原PO坦言，剛報到時就覺得辦公室氣氛冷淡，「覺得自己被趕鴨子上架，雖然很草莓，但好想爆哭一波」，也讓她懷疑努力奮鬥這麼久好不容易上岸了，但現在看來是不是根本沒上岸，她好奇詢問網友「有沒有剛報到的新人過得很慘的？」

對此，網友紛紛給予支持及建議，「工作經驗是累積的，不要氣餒，做久了就習慣了。我反而認為多接電話對妳要了解業務比較好上手」、「我報到時也沒有人理我，後來熟才知道，其實同事也會暗中觀察你，所以沒事就多問，不要一直在位置上不求救」「為什麼是妳接？妳就說幫他轉給承辦人，然後在辦公室大喊：『xxx是誰的業務？』如果都沒有就轉給長官，甚至先給輔導員」。

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