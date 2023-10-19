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上班前出車禍 人資告知「保險錢歸公司」遭批…內行人解惑：沒違法

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在網上發文詢問，公司要求歸還職災傷害給付的做法是否合理。新台幣示意圖，圖片來源／Ingimage。
一名網友在網上發文詢問，公司要求歸還職災傷害給付的做法是否合理。新台幣示意圖，圖片來源／Ingimage。

根據法規，公司需幫員工投保勞健保，而在一定條件下，若是員工於上下班途中遭遇災害而傷亡，則可依規定申請職災傷病給付。一位新竹上班族在網上發文表示，他在上班時出車禍，因此向公司人資詢問保險相關事宜，人資卻告知他，職災傷病給付、意外險給付都須歸還給公司。貼文一出便引起網友熱議，譴責公司根本就是慣老闆，但有熟悉法律的網友則表示，若公司有支付全薪的話，這個做法完全沒問題。

原PO日前在FB社團「爆廢公社二館」上傳了與公司的對話紀錄表示，自己因在上班途中遇車禍，所以向公司人資詢問保險相關問題，「上班途中車禍算工傷嗎？有員工意外保險嗎？勞保和意外保險的錢是否都歸公司？」，人資則回應，上下班發生車禍，若無重大交通違規就算工傷，並告知，「因為公司會支付全薪，所以勞保給付須歸還公司，而員工意外保險也是補助公司的喔」，讓他疑惑這個做法是否合理。

許多網友見狀，指責公司的行為根本就是慣老闆，「哇，這什麼黑心企業」、「直接提告了，第一次聽到上班途中發生車禍，申請勞保給付的錢是公司的」、「死要錢可以離職了」、「受傷的是你耶！怎麼會是給公司」、「真敢說，講難聽一點，靠員工受傷還可以賺錢？」。

不過有熟悉法律的網友解釋，公司的做法沒有問題，「公司在受傷期間有先給全薪。原本公司只需要給三成薪，等於先墊付了勞保要補的七成薪，所以勞保下來是要還給公司沒錯」、「通常會先給全薪是因為勞保申請通常很慢，但這段時期員工要用錢，所以全薪的責任雇主先負擔了，後續勞保下來當然是返還給雇主」。

至於意外險給付該歸誰拿，有網友說明，「很多公司為了避險，另保意外險來做避險工具，意外險是公司出錢的，通常是為了請款來彌補公司的支出」、「公司投保的員工意外險要看投保的險種，有些公司會將「團保」當成員工福利（保險理賠給員工），這一點要去問自己的公司才知道」。

而根據《勞工職業災害保險及保護法》第90條，遭遇職業傷病之被保險人於請領本法保險給付前，雇主已依勞動基準法第五十九條規定給與職業災害補償者，於被保險人請領保險給付後，得就同條規定之抵充金額請求其返還。

保險 職災 上班族 勞保

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