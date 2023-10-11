護理公會籲開放「醫院替代役」

護理公會全聯會近期提出九項訴求盼改善護理人力荒，健全護理產業結構，其中包含開放男性護理師在醫院服替代役。護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜表示，每年近七百位男性投入護理產業，希望他們多一個選擇，利用其專業在護理產業服務，並讓訓練不致中斷。

紀淑靜表示，全國護理師執業人數約十九萬人，男性護理師僅占百分之四，每年畢業投入產業的男性護理師近七百人，必須服役，以致中斷醫護訓練，期盼政府開放男護理師「原職原薪」留在醫院服替代役，除了充實護理人力，並且讓這群生力軍在職訓練，不致因離開醫界，而有所生疏。

嘉義基督教醫院加護病房護理長倪秀斐表示，護理人力缺工嚴重，女性護理師常因輪班，或是生育後回歸家庭，而離開職場。政府應該重視男性護理人力，呼籲政府思考以替代役等方式，讓男性護理人員職涯不致中斷。

對此，奇美醫院急診室副護理長吳柏勲相當認同，他表示，不論什麼工作，只要離開一段時間，就會生疏，但病患無法承擔這類風險。若是替代役上路，讓男護理系學生畢業後，就直接進入臨床，更加認識醫療產業，進而確認是否與自己志向、個性相符，這不失為一個好的選項。

紀淑靜說，全聯會提出九大訴求，希望改善護理人力政策，目前只有三班護病比、住院整合照顧獲得共識，其餘尚待討論，十月中旬將與衛福部開會，希望獲得解決。