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輪三班待遇低 護理師出走 年流失5000人

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
臨床護理人員 離職率逼近12% 圖／聯合報提供
臨床護理人員 離職率逼近12% 圖／聯合報提供

護理師荒延燒，現僅靠十八點六萬名護理師支撐全國醫療體系，衛福部統計，每年約流失五千名護理師，離職最大原因在於三班制，生活作息大亂，且薪資偏低，因而湧現一波波出走潮，紛紛選擇投入診所、長照機構，或跨入特別護士領域，甚至赴美執業，年薪至少一五○萬台幣起跳，約為台灣兩、三倍。

「考取護理師執照後，選擇非常多。」衛福部照護司司長蔡淑鳳說，護理學系畢業生只要一拿到護理師執照，身價看漲，約有一成考取空服員，或至藥廠或醫材等領域工作，未投入醫療臨床服務；約八成五到九成進到臨床，但平均十年後，就因「工作難以兼顧生活」而離職。

據統計，主要流失、出走的護理人員年齡約在卅到卅五歲，體力好且經驗豐富。蔡淑鳳表示，這剛好為護理師生兒育女的黃金期，重心回歸家庭，不想再過著輪值三班的血汗生活，且待遇偏低。

為此，愈來愈多中生代護理師選擇居家保母、居家護理師，或是鐘點超高的特別護士，甚至考取美國RN執照，跨海執業，工作相對輕鬆，且大賺美金。

一位考上美國RN執照的護理人員表示，自己在某醫學中心五年，年薪約七十萬，如果在地區醫院，年薪可能只有五十多萬元，還得輪三班，加上部分台灣患者抱著「有錢就是大爺」心態，對護理人員頤指氣使，視為奴婢。

為此，她離職後，參加補習班，考取RN執照，日後在美年薪至少一五○萬台幣起跳。

從外科加護病房出走的楊依靜，則是鎖定VVIP客群，開設特別護士團隊，「工時短、時薪高」，她說，在醫院工作繁重，只能靠著成就感支撐下去，跟她同期護理人員，留在臨床比率愈來愈少，「因為真的太累」。

此外，高齡長者的需求明顯，不少護理人員轉換跑道，離開醫院後，擔任居家照護，從北部某醫學中心退休的黃姓資深護理師現為居家護理師，她表示，擁有五到六年臨床經驗的護理師現在相當搶手，改做長照居家服務，薪水不低於臨床工作，而且無須值夜班。

在醫學中心兒科加護病房待超過十年的林姓護理師，則成為居家保母，原本辭去護理工作，專心念書進修，但朋友小孩早產，兒科專業的她受託照顧僅卅六周的小寶寶，意外成為居家保母，結果年薪更高，還可繼續念書，不用輪值三班。

護理師 醫學

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