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科慕打壓工會運作？5勞工協商代表 4人遭第一波資遣

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣科慕工會今赴勞動部陳情、遞交不當勞動裁決申請，痛批公司將工會協商代表納入第一波資遣名單，打壓工會運作。記者葉冠妤/攝影
台灣科慕工會今赴勞動部陳情、遞交不當勞動裁決申請，痛批公司將工會協商代表納入第一波資遣名單，打壓工會運作。記者葉冠妤/攝影

台灣科慕公司七月底無預警宣布八月關廠歇業，資遣逾200名員工，經工會抗爭、桃園市政府強制協商，終於在8月14日達成協議。但科慕工會今赴勞動部陳情、遞交不當勞動裁決申請，痛批公司將工會協商代表納入第一波資遣名單，打壓工會運作。勞動部官員強調，科慕提出的資遣選定標準必須符合公正客觀，更不可藉此打壓工會幹部，否則將違反工會法，最高可開罰100萬元。

桃市產總秘書長魏豫綾表示，原以為爭取到關廠補償金，事情已經告一段落，但沒想到公司最近公布9月30日第一梯資遣名單，當時工會與資方的5名協商代表，就有4人被放進第一波資遣名單，且這4人在意願調查中都未填寫希望提早資遣，公司此舉，無疑是惡意針對工會幹部。

科慕工會理事長洪天寶說，科慕總共有八梯次的資遣，前三梯資遣名單各60人，後面幾梯皆10幾個人，直到明年四月結束，代表與資方協商的人裡面，就有4人被列入第一批資遣名單，他自己則是10月31日被資遣，但工會後續還需要協助勞工處理相關事宜，目前也還有一名職災勞工的補償尚未談定，公司擺明跟工會對抗，企圖消滅工會。

被放入第一波資遣名單、協商代表的家屬說，從公司宣布關廠到公布資遣名單，從來沒有詢問過員工意見，有年輕人已經找到下一份工作，自願納入第一波資遣名單，卻被公司告知不能自己選擇，也有高齡資深員工想留在最後一批協助關廠善後，公司卻請他們提早離開，資遣的先後順序都由科慕黑箱作業，而她的先生更因為挺身而出、擔任協商代表，遭公司秋後算帳，家裡孩子每個月治療費花費8到10萬元，現在先生被資遣，不單是中年失業問題，更是孩子生存問題。

對此，勞動部勞動關係司科長金士平強調，有關公司大量解僱的選定標準，應該在大解計畫書提出，也應與工會協商，必須符合公正客觀選定標準，更不可以藉此打壓工會幹部，否則將違反工會法第35條不當勞動行為，若裁決認定，最高可開罰100萬元，呼籲科慕盡快向工會說明選定標準，以照顧員工為前提。

資遣 勞動部 幹部

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