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護理師為何不學航空業罷工？ 網分析原因直指「醫界內鬥多」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇，為何護理師從未罷工過。示意圖／ingimage
網友好奇，為何護理師從未罷工過。示意圖／ingimage

護理師這份工作經常被人認為壓力大，且負擔重，有些還需要輪值班。有網友就在PTT表示，「護理師為什麼不罷工？」原PO指出，航空業曾經出現罷工潮，但護理師卻從未罷工過。

原PO認為，護理師擁有護理背景，若長得比較好看，似乎當空姐會較吃香。他表示，過去航空業也有罷工的經驗，不解護理師為何不選擇罷工，來維護自身權益。

文章一出，部分網友表示醫界經常內鬥，彼此間根本無法團結，「護理圈內部互相整就整不完了」、「不過護理界都是自己人整自己人，每天上演後宮甄嬛傳」、「很簡單，因為無法團結。醫界整護理師整最狠的，不是醫師，也不是健保局，而是護理界高層。」

許多網友則分析護理師無法罷工的原因，認為護理師罷工會影響無數病人，「有些職業不能罷工吧」、「護理師可以罷工，但是是有條件罷工，要工會和醫院達成協議，那些必要部門是不能罷工的、必須要運作的，醫療人員罷工沒你想的那麼簡單」、「那一天會多可怕...」、「空服罷工就被情勒，害人不能出去玩，護理師會被勒爆吧。」

罷工 護理師 PTT

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