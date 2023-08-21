華航招70名桃機地勤！月薪4.3萬起跳 報考資格大公開
因應疫後旅運市場復甦，中華航空即起招募逾70名桃園機場運務員，月薪約新台幣4萬3000元至4萬4000元，今年11月中下旬陸續報到。
華航指出，報考資格為大學學歷以上，需具備2021年9月25日（含）以後的多益600分或同等英語認證成績，若具有第二外語能力尤佳，
華航表示，即起至8月27日晚間11時59分於華航官網報名，通過書面資料審核者，於9月9日初試、9月17日複試，經初複試成績及綜合評量獲錄取者，最快11月中下旬陸續分批報到受訓。
華航說，目前整體客運班次已恢復達疫前約8成，繼去年底睽違三年首次招募機場運務員，今年再釋出相關職缺，同時也擴大徵才計畫，已陸續完成客服、航務簽派員、人資、會計、客艙組員、資訊人員等職務招考，目前也正招募修護人員，報名時間至8月24日晚間11時59分，全年亦持續開放培訓機師報考。
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