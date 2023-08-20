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想要長居異地又省旅費？網議最熱門5種打工換宿類型！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
想要長居異地又省旅費？網議最熱門5種打工換宿類型！ 圖片來源/unsplash
想要長居異地又省旅費？網議最熱門5種打工換宿類型！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「打工換宿職業」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的打工換宿職業類型排行。

每年接近暑假期間，網上就有許多關於「打工換宿」的相關討論，無論是大學生或是轉職期的上班族，不少人希望能夠透過打工的方式節省旅費、換取一段美好的異地回憶。而打工換宿有許多不同職業可選擇，你知道其中的差別嗎？我們蒐集了網路上熱議的五大打工換宿職業類型，快一起來看看吧！


「房務換宿」最熱門 夏日首選「水域換宿」讓你享受海洋

▲ 網友熱議TOP5打工換宿職業 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP5打工換宿職業 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「打工換宿職業」相關話題的討論，發現到「房務換宿」受到最多網友議論。疫情開放後，台灣觀光產業興盛，帶動各地民宿、青旅、飯店等住宿業對人力的需求，就有許多民宿老闆希望能夠以自身商品—「住宿」來換取不需支薪的對應勞力，以此降低人事成本開銷，而這樣的作法也吸引到許多嚮往至觀光地區居住的「換宿族」願意付出勞力換取免費住宿。

就有網友在論壇上分享自己到蘭嶼的民宿進行打工換宿，提到工作內容包括「民宿的房務整理與清潔、民宿公共空間的清掃、倒垃圾、協助家裡環境的整潔，洗、曬、摺被套」等民宿環境的維護，該網友同時也說到「這間民宿沒有支薪」，但「三餐都有供給」，提醒想進行打工換宿的民眾可以先確認相關細節符合自己的想像。

而「水域換宿」也是相當熱門的選擇之一，許多喜歡海洋文化的民眾嚮往能夠到外島短住，但礙於旅費、住宿等成本問題，無法付諸行動。若有「水域專長」的人就可以選擇水域換宿，不但能夠節省旅費，還能夠享受自己擅長的活動，並以此賺取食宿。就有位於外島的業者發文徵才，希望能夠找到具有潛水能力的人才，並說明工作內容包含「協助店內的培訓、幫助店內潛水事宜」等，也提到會「提供免費住宿」、「供給一日兩餐、晚餐津貼」，吸引不少愛海民眾的關注。

此外，論及「農業換宿」類型，雖然採果等工作非常辛苦卻也十分療癒，也是許多人至海外打工換宿的首選工作內容之一。觀察網友針對台灣相關打工類型的討論，有網友就前往位於宜蘭的觀光農場進行換宿，提到在農場裡需要「進行例行打掃、清洗蔬果、餵食動物」等，推薦害怕水域活動、喜愛綠色植物與小動物的民眾可以進行農業換宿。

打工換宿種類五花八門，無論是付出體力換取食宿，或是依靠專業能力獲得機會，都是相當寶貴的回憶。你還在躊躇不定，不知該不該前往換宿嗎？不妨先參考網友熱議的五大職業類型，看看自己有哪方面的專業可以換取在異地居住的機會。不過也提醒民眾一定要先詢問換宿細節，才不會與期望有落差喔！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「打工換宿」相關討論則數。
觀測期間：2022/08/01~2023/08/03，共1年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論、Podcast 評論（排除抽獎文）
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