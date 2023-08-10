續僱高齡者補助 擬放寬製造、批發零售、營建業申請門檻

為鼓勵企業繼續聘用65歲以上高齡勞工，勞動部推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，但該計畫上路後，屢遭詬病錢未花在刀口上，補助集中到原本就大量僱用高齡勞工的清潔、保全業，甚至有公司領了上千萬補助，反觀某些行業難跨越僱用比率門檻，注定與補助無緣。為此，勞動部日前已預告修正辦法，新增主管機關可另指定行業的僱用比率，計畫也將加設補助上限。調降門檻的行業，初步鎖定製造業、批發與零售業、營建業。

若企業繼續僱用當年度屆臨65歲的員工達3成，僱用半年以上，且薪水不低於原薪資，續聘滿18個月，每續聘ㄧ人企業就可領25.8萬元薪資補助。據統計，去年核定352家企業、續僱勞工有903人，今年則核定635家、1562人，家數、人數接近翻倍。

進一步細究申請續僱補助的行業，申請家數最多的是製造業，補助人數則以製造業、支援服務業為大宗。計畫上路後，屢遭詬病未達新增效果，補助集中到原本就大量僱用高齡勞工的清潔、保全業，動輒就能拿到好幾百萬補助，更有公司一次領了上千萬元，其他行業卻因難跨越3成的雇用門檻，無法申請補助。

勞動部官員說，日前已預告修正「在職中高齡者及高齡者穩定就業辦法」，經中央主管機關另行公告行業及繼續僱用比率者，可不受雇用3成的限制。官員說，考量缺工，目前預計下修製造業、批發零售、營建業的僱用比率門檻，整體計畫也將新增補助上限。

官員強調，本月將召開會議研議，屆時才能確定指定行業及其門檻。