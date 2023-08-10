快訊

食腦變形蟲國內罕見、致死高 藥物是否專案進口評估中

冰山一角…幫傭遭逼吞屎淋滾水性侵 一聽前雇主判決傻了

續僱高齡者補助 擬放寬製造、批發零售、營建業申請門檻

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
鼓勵企業繼續聘用65歲以上高齡勞工，勞動部修正「繼續僱用高齡者補助計畫」，初步預計調降製造業、批發與零售業、營建業僱用比率。本報資料照片
鼓勵企業繼續聘用65歲以上高齡勞工，勞動部修正「繼續僱用高齡者補助計畫」，初步預計調降製造業、批發與零售業、營建業僱用比率。本報資料照片

為鼓勵企業繼續聘用65歲以上高齡勞工，勞動部推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，但該計畫上路後，屢遭詬病錢未花在刀口上，補助集中到原本就大量僱用高齡勞工的清潔、保全業，甚至有公司領了上千萬補助，反觀某些行業難跨越僱用比率門檻，注定與補助無緣。為此，勞動部日前已預告修正辦法，新增主管機關可另指定行業的僱用比率，計畫也將加設補助上限。調降門檻的行業，初步鎖定製造業、批發與零售業、營建業。

若企業繼續僱用當年度屆臨65歲的員工達3成，僱用半年以上，且薪水不低於原薪資，續聘滿18個月，每續聘ㄧ人企業就可領25.8萬元薪資補助。據統計，去年核定352家企業、續僱勞工有903人，今年則核定635家、1562人，家數、人數接近翻倍。

進一步細究申請續僱補助的行業，申請家數最多的是製造業，補助人數則以製造業、支援服務業為大宗。計畫上路後，屢遭詬病未達新增效果，補助集中到原本就大量僱用高齡勞工的清潔、保全業，動輒就能拿到好幾百萬補助，更有公司一次領了上千萬元，其他行業卻因難跨越3成的雇用門檻，無法申請補助。

勞動部官員說，日前已預告修正「在職中高齡者及高齡者穩定就業辦法」，經中央主管機關另行公告行業及繼續僱用比率者，可不受雇用3成的限制。官員說，考量缺工，目前預計下修製造業、批發零售、營建業的僱用比率門檻，整體計畫也將新增補助上限。

官員強調，本月將召開會議研議，屆時才能確定指定行業及其門檻。

門檻 勞動部 薪資

延伸閱讀

台印召開會議 最快9月開放引進印尼籍農業移工

世界首台AR/VR口腔照護系統　培訓咀嚼吞嚥跨專業人才

解決缺工 商總許舒博：盼針對國人不願意從事的職務優先開放移工

勞動部推太陽能光電班 52歲中高齡婦女變身綠電人才

相關新聞

努力跳槽加薪還是趕不上物價？她嘆「未來在哪」 過來人曝關鍵

為了更好薪資及工作條件，與其等待公司的薪資調整，不少人會選擇跳槽轉職、以求更高的薪水漲幅。日前有網友在Dcard表示，她因第一份工作加薪幅度低，於是花了大把心力在職找工作，最後如願跳槽、薪水大幅提升。

中年轉職完成露營車營地創業夢 報職訓課程還能領津貼

在家具業擁有15年經歷47歲的游勝翔，偶然接觸到露營並產生濃厚的興趣，游勝翔毅然決定轉行，與朋友合資創業開設露營車營地，...

高齡就業補助成空談 工會籲：取消年齡限制

促進高齡就業一場空！桃園市產業總工會秘書長魏豫綾10日召開記者會說，為了促進銀髮就業，政府推動補助方案，但卻限制企業只能在勞工到64歲時才能申請，申請時間又很匆促，形同虛設。她呼籲，勞動部應修改規定

促進高齡就業變失業？勞團：續僱補助應採實質認定

桃園市產業總工會、美麗華企業工會今到勞動部陳情，要求勞動部修改「繼續僱用高齡者補助計畫」，不該限制雇主必須在勞工屆滿65...

履歷上已寫經歷、優點 她白眼怒問：面試為何總要我再說一次？

社會新鮮人在面試前，常常會先擬定好回答的內容，能夠為面試過程加分，不過若遇到尷尬的提問，相信很多人會感到不快。日前一名求職者抱怨，每次常遇到人資詢問「為什麼要錄取妳？妳有什麼特色？」都讓她聽到快翻白眼，直呼「履歷上明明就有打，根本不看別人的內容」。

他問「當外送員有什麼優點」？ 過來人曝：不用看老闆臉色就是爽

現在外送平台夯，只要在家動動手就可以有美食上門，除了帶動外送商機外，也讓許多人開啟了「斜槓外送員人生」。日前有位網友好奇「當外送員除了時間自由外，還有什麼優點呢？」對此，過來人曝心路歷程，大讚「不用看老闆臉色就是爽」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦