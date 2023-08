時間總是不夠用？選出真心想做的事...其他全放棄吧

之所以焦慮時間不夠用,除了無法區分 Have to 和 Want 之外,還可能因為腦容量被用盡,所以對於本來可以不做的事,也變得無法做出「不做」的判斷。若將大腦的記憶體用到極限,我們就會因為疲勞而無法思考。

電腦如果記憶體不足,運作起來就會卡頓,大腦也一樣。所以一定要經常清理,盡量空出腦容量。

一個人如果會煩惱該如何管理時間,每天想盡辦法擠出時間的話,他對人生一定是積極進取的。我暱稱這樣的人為「這也要那也要族」。

本書雖然奉勸大家不要「這也要那也要」地填滿 1 天 24 小時,但一個人若一直過著「這也要那也要」的人生,就有可能下意識認為「不做=放棄」。明明只要努力就能做好更多事,不做的話,就好像輸給自己似的—你是否也有同樣的想法呢?

但,不做不一定是放棄。

不做並非「放棄」,而是「認真選出自己真心想要做的事情」。順從自己心底的欲望,不做「莫名覺得還是做一做比較好的事」。

只要這樣想,對於「不做」的牴觸,是否就減少一些了?

尤其是「這也要那也要族」,一開始最好不要抱持著「捨棄」「作罷」「拋開」的想法,才能順利地為自己創造時間。

首先,你要翻出腦中所有令自己在意的事,也就是那些「想做的事」「不能忘記的事」「心上懸著又找不到答案的事」等,然後從中挑出應該先處理的事、想去做的事。這就是我所說的「全部翻出來再做選擇」。

養成這種習慣、清出空閒的腦容量後,就能流暢地編輯自己的時間,也更能判斷哪些事該留著,哪些事該作罷。

舉例來說,在筆記本或行事曆上寫下所有今天想要處理的任務。之所以使用筆記本或行事曆,是為了不讓寶貴的腦容量被占據。 也可以利用手機上的筆記 APP,但使用手機的話,經常會順便做起其他事情,而讓那些事占據腦容量。 如果你能用鋼鐵般的意志,在手機上只做「記下任務」這件事,那麼使用手機也無妨。但我認為筆記本或紙本行事曆會是比較便於執行的選擇。

不完全屬於今天一整天的任務,像是「今天不做也罷,明天再做就好」的事、「下週的這件事讓人很不放心」的事,也請先一併寫下。寫的時候,就當做透過寫出「必須記在心上」「非做不可」來清空心理壓力、心理負擔。

全部翻出來後,接著就要挑選出「絕不能退讓」的事。

然後,剩下的其他任務,統統不做。 這麼一來,不做就會變成「認真選出自己真心想做之事的結果」,而不再是「放棄」了。

只要持續這麼做,決定哪些事「不做」就會越來越容易,進而可以用心處理自己所選的重要事項。

(本文摘錄自《Me Time:兼顧工作和生活的時間管理術》,究竟出版,未經同意禁止轉載。)