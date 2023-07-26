新鮮人認真工作、自主加班「試用期卻沒過」 網曝殘酷事實

現在正值畢業季的工作潮，許多人正為求職所困擾，就算經歷面試、獲取工作資格後，也需要通過試用期，才能安穩地勝任。一名女網友在網路上發文，難過地寫道「試用期沒過…」貼文曝光引來許多網友留言。

昨（25）日一名女網友在Dcard上以「試用期沒過…」為題發文，表示自己工作經驗沒有很多，一個月以來，對同事的態度都很好，沒有請假早退、天天全勤，甚至為了公司自主加班，儘管有壓力，但是抱持多嘗試以及學習的心態也覺得沒關係。沒想到自己盡力了，仍然沒有通過試用期，甚至第三週公司又找了一個新人替代她的職位，覺得很不甘心很委屈，回家之後眼淚一直掉，只差沒哭出聲。

貼文曝光後激起不少討論，許多網友紛紛給予關心，「只是你剛好沒有遇上對的公司而已，你沒問題的」、「即使你再有能力，也有努力不了的事情、必須讓別人為你決定的事情，妳很棒了，每一個環節都盡力了」、「再找就好了，還年輕多方嘗試，學些經驗也不錯」、「態度上妳沒什麼大問題，只是遇到公司景氣不太好，別想太多」、「你努力學習，能把跨領域的工作做好，代表你是有學習能力的人且能力有了增長，比起過去會了更多東西，帶著這份成長，去找下一份你想要的工作與環境吧」。

也有網友認真分析公司裁員的原因，讓新人走是最便宜的成本，「1.人事經費不足，臨時喊卡；2. 妳表現很好，但他們想一想覺得不是他們要的人；3. 闆娘覺得妳太漂亮影響老闆心情」、「公司業績差或是景氣差要砍人的時候，通常就是從最資淺的先砍（砍新人要付的成本比較低…）」、「業界常用手段，我公司在熱季缺人手就隨便徵個人來用，反正試用期三個月差不多一季的時間，時間一過再隨便找個理由辭退」。