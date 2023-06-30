打工只做2個月！他面試脫口一句話 事後自覺超不禮貌

面試是進入職場的第一個關卡，雇主和求職者可藉機來了解彼此，不過有一名網友卻很懊惱自己在面試時脫口說了一句話，讓他事後回想起來覺得很蠢、很沒禮貌，不過其他鄉民則留言為原PO打氣。

這名網友在Dcard寫道日前去餐飲業打工面試時，意外地被錄取，面試官還問他有沒有興趣做內場，但因為自己只做兩個月而已，認為公司應該不會想花時間教一個做這麼短期的人做菜，因此用很質疑的口氣說「我是做兩個月誒」，但面試官回應「在這裡還是有一些簡單的餐點是可以在這兩個月學起來的」，讓原PO聽了有點驚訝。

他說自己會去日式餐廳打工的原因是想要熟悉基本流程，之後去日本留學時可以適應，雖然事後有跟面試官解釋，自己是因為很驚訝公司願意教只做兩個月的人做菜，因此才會說出那句話，但是原PO還是覺得這句話超沒禮貌。

不少人留言為原PO鼓勵，「加油啦，內場學到的東西，那怕是皮毛，都比外場好」、「沒差啊，不會不禮貌，而內場確實也可以學到東西，至於能不能學以致用看你本事」、「他都錄取你了，代表他可能不在意，你想太多了，不用道歉。你是去工作的，你多提只會尷尬，他說不定根本不記得」、「有質疑就是該提出，對方也認真回答你，表示面試官應該不錯」、「覺得還好，既然都錄取你了，那就認真學和適當的稱讚帶你的人，不要看時間長短，要著重在這份工作可以學到什麼帶給你多少成長」。