新鮮人沒經驗要40k不合理？網友翻車了：慣老闆心態

近日Dcard上有鄉民發文表示「現在畢業生沒經驗卻很敢要錢耶」，直指面試時遇到幾個有經驗的都開很合理的薪資，但面試幾個剛畢業的新鮮人卻說要繳房租所以要高薪。原PO認為這些新鮮人剛畢業什麼經驗都沒有，痛批「臉皮倒是都很厚」，一開口就喊起薪40K，讓原PO不敢恭維。此文一出網友熱議，一面倒批評原PO是「慣老闆心態」，負評湧進。

網友表示「40K很多嗎？難道新鮮人就不值得嗎？」、「小朋友敢喊很好，至少知道自己要的是什麼」、「笑死有這種高層，真慶幸他們沒進去被摧殘，台灣人真奴」、更有網友直言「大家都是員工，何必苦苦相逼」。

根據1111人力銀行調查指出今年新鮮人預計花40.8天來找工作，平均的期待薪資是35,186元，比起3月份的調查又拉高了1千元，可見物價持續上漲，促使新鮮人對薪資的期待值跟著提高。調查顯示新鮮人找工作最重視的仍然是薪資行情與福利，其次才是通勤時間以及職能相符，而最想投入的產業依序則是資訊/科技業38.1%、政府/團體32.8、媒體/出版23.0%、金融業17.7%。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示新鮮人的起薪根據產業別的不同，會有極大差異，建議畢業生善用薪資公秤、網路論壇、請益學長姐等管道以了解市場行情，並依照自己的技能、學歷、經驗和市場需求，制定一個合理的薪資要求，有助於確保自己在就業過程中得到公平的對待。同時，企業也應該意識到人才的價值，給予適當的薪資和待遇，將有助於吸引更多高素質的候選人投遞簡歷，提高招聘過程的效率和成功率，並以建立一個良好的雇主品牌形象，留任優秀的人才以實現雙方共贏。

1111人力銀行資料庫顯示，目前工作機會數達67.8萬，其中社會新鮮人能應徵的「無經驗可」工作機會數，單日（5月20日）高達43.8萬，相較去年同期成長32%。為讓新鮮人更快速接軌職場，1111人力銀行求職工具全面改版，新增「線上諮詢」及「10分鐘快速簡歷」兩大功能，使用「線上諮詢」只要一鍵就能連繫廠商，線上即時詢問職缺詳情，主動出擊提高面試機會；「快速簡歷」省去4大步驟33個必填資訊，只要填寫3步驟8個欄位，即使沒有工作經驗的社會新鮮人也能10分鐘快速建置履歷表，節省時間效率配對理想工作。