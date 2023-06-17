快訊

陪同黃子佼送醫後首露面 孟耿如哽咽：是一家人「會一起面對」

中職／全壘打大賽2隊缺席 江坤宇參戰許願大順風+彈球

母因家貧苦等換心卻在術前猝死 名醫坦言「為了報仇當醫生」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

錄取11新人 上班日「只來1人」！人資被叮滿頭包怒批：年輕人在想什麼

聯合新聞網／ 綜合報導
面試示意圖。 圖／ingimage
面試示意圖。 圖／ingimage

一名人資抱怨，公司錄取了11位新人，報到當天卻只來了1人，他隨即打電話詢問原因，包括睡過頭、找到更好的工作等，面試通過又不來報到的行為讓他忍不住痛斥：「現在年輕人到底在想什麼？」

原Po在臉書社團《匿名公社》發文，表示公司此波共有11位新人成功通過面試，約好16日早上9點報到，到了報到當天竟只有1人前來，他隨即連繫其他10位，沒想到「2個睡過頭，3個電話沒接，5個說已經找到更好的工作」。

他憤怒不已「害我被叮的滿頭包，部門接沒新人全都衝著我罵怎麼不早講，我是會知道嗎？我也很氣啊，上星期五也確認過了她們也說會準時到，現在搞這齣」，原Po認為選擇其他的工作不是不可以，「但是不會通知一下嗎？當大家都要等你讓你？」

原Po補充，這些新人已經有先參加過新人講習，「不滿福利薪資的話，新人講習時就該反應不是嗎？而不是課上了車馬費拿了，確定上班日才放公司鴿子」，隨後也通報公司上層，將這幾位黑名單並通知同企業聯網。

貼文一出，網友紛紛留言回覆「其實不報到沒關係，要通知一聲，這應該是基本的禮貌」、「這樣也好，過濾掉這些人」、「還好沒去，這十個以後就算上班了也是問題人物，光誠信就有很大的問題」、「讓他們HR業界永流傳不就得啦」、「不是只有年輕人會這樣，中年人也是會的，只能說個人心態問題」、「我們公司服務業薪水4.5萬起跳，也是很多面試完報到日人失蹤」。不過也有人表示「一次應徵11個人⋯然後有10個沒去⋯這公司看來也滿有問題的」、「薪水多少說一下呀？」、「自己是都會先告知啦，雖然九成面試過的公司沒上也不會通知，等到進棺材都不知道」。

面試 新人 薪水 黑名單

延伸閱讀

工人撞臉昔日「台灣流行天團」團員 網見照片秒哼出超紅神曲

求職被面試主管唸「別要求薪水高低」 她崩潰：30k有很多嗎？

畢業潮新鮮人怨「面試好累」 過來人給建議：修改履歷再出發

她無奈狂收「不符的面試邀約」 人資曝內幕：不建議關閉履歷

相關新聞

台灣大缺工怎還一堆畢業生待業？年輕人吐心裡話：不值得啊

少子化衝擊就業市場，許多行業開始出現缺工潮，但一名商科專業出身的男網友表示自己願意流汗、南北跑，但不解明明現在大缺工，怎麼還會有人待業、找不到工作？貼文一出引起許多年輕網友透露心裡話。

錄取11新人 上班日「只來1人」！人資被叮滿頭包怒批：年輕人在想什麼

一名人資抱怨，公司錄取了11位新人，報到當天卻只來了1人，他隨即打電話詢問原因，包括睡過頭、找到更好的工作等，面試通過又不來報到的行為讓他忍不住痛斥：「現在年輕人到底在想什麼？」...

她email一寫法被主管罵「沒禮貌」 網看傻：沒遇過這樣寫

公司與顧客來往，通常會透過email溝通，商務信的寫法眉角也很多。有網友近期分享，她寄信後被其他部門主管告知「寫法不禮貌」，令她相當不解，因此公開寫法，詢問自己的寫法是否有誤。未料，貼文一出，網友都看傻，直呼「沒遇過這樣寫的」。

不分男女！台版#Metoo持續燒 15.3%學生坦言打工曾遇性騷擾

職場反性騷擾議題正熱，根據1111人力銀行今（17）日發布的調查指出，有15.3%受訪學生坦言，在打工時曾遭遇程度不一的...

半百更生人戒毒隱職場再出發 揮別浪流連

曾沾染毒癮的阿天（化名），30年來不斷出入監獄，重返社會時逾50歳，洗心革面的他求職四處碰壁，求助勞動部雲嘉南分署新營就...

改善缺工擴大就業 專案職缺就業滿月可領6000以上獎金

為改善疫後產業缺工問題，勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，除建立跨部會合作機制，設定「專案職缺」範圍及薪資標準等具...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦