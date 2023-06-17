錄取11新人 上班日「只來1人」！人資被叮滿頭包怒批：年輕人在想什麼

一名人資抱怨，公司錄取了11位新人，報到當天卻只來了1人，他隨即打電話詢問原因，包括睡過頭、找到更好的工作等，面試通過又不來報到的行為讓他忍不住痛斥：「現在年輕人到底在想什麼？」

原Po在臉書社團《匿名公社》發文，表示公司此波共有11位新人成功通過面試，約好16日早上9點報到，到了報到當天竟只有1人前來，他隨即連繫其他10位，沒想到「2個睡過頭，3個電話沒接，5個說已經找到更好的工作」。

他憤怒不已「害我被叮的滿頭包，部門接沒新人全都衝著我罵怎麼不早講，我是會知道嗎？我也很氣啊，上星期五也確認過了她們也說會準時到，現在搞這齣」，原Po認為選擇其他的工作不是不可以，「但是不會通知一下嗎？當大家都要等你讓你？」

原Po補充，這些新人已經有先參加過新人講習，「不滿福利薪資的話，新人講習時就該反應不是嗎？而不是課上了車馬費拿了，確定上班日才放公司鴿子」，隨後也通報公司上層，將這幾位黑名單並通知同企業聯網。

貼文一出，網友紛紛留言回覆「其實不報到沒關係，要通知一聲，這應該是基本的禮貌」、「這樣也好，過濾掉這些人」、「還好沒去，這十個以後就算上班了也是問題人物，光誠信就有很大的問題」、「讓他們HR業界永流傳不就得啦」、「不是只有年輕人會這樣，中年人也是會的，只能說個人心態問題」、「我們公司服務業薪水4.5萬起跳，也是很多面試完報到日人失蹤」。不過也有人表示「一次應徵11個人⋯然後有10個沒去⋯這公司看來也滿有問題的」、「薪水多少說一下呀？」、「自己是都會先告知啦，雖然九成面試過的公司沒上也不會通知，等到進棺材都不知道」。