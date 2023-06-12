誰是我的職場守護者？6大步驟教你找到「他」完成蛻變

在工作職涯發展過程中，難免會有辦公室黑暗威脅來襲，危難當頭的時刻，若有一位友善可靠、考慮周到的「職場守護者」，或能協助化解，甚至乘風破浪。近來備受歡迎的真人秀節目《浪姐4》，究竟如何以一句話就找到自己的守護者呢？

身為上班族的你，是否曾經有迷茫、抗拒、疲憊等情緒？有時付出得不到回報；有時賣力表現，反而換來冷眼；有時遇到挑戰，卻求助無門。

在這個當下，是否曾經想過若有這樣的一個人就好了？他在迷茫時提供自己方向，在失意時給予慰藉，在需要幫助的時候帶來及時雨的支持。

這類人，或許可以稱為「職場守護者」。

兩岸知名人力資源專家、一勢諮詢創辦人黃至堯認為，職場守護者的定義很多元，有時他會化身教練，有時他又稱為貴人，個性友善可靠、考慮周到，重點是「他不只是某一個人」。

圖／徐懷鈺在微博表示，從組團開始就感受到張嘉倪、趙麗娜二位隊友的溫暖。取自徐懷鈺Yuki官方微博

找到職場守護者，守護自己的初心

職場守護者的案例不容易具體呈現，反倒是大陸極受歡迎的真人秀節目《浪姐4》（正式名稱為《乘風2023》）中的一個橋段或可說明一二。

藝人徐懷鈺、張嘉倪和足球員趙麗娜組隊後，面臨空前危機——3人人氣排名落在後段班，被分配到的表演歌曲是別組挑剩下的，組員中超過一半對於又唱又跳一點也不擅長。她們如何從「一群被剩下來的人和一首被剩下來的歌」來證明自己的實力呢？

隊長張嘉倪想到了一個辦法，就是給其他隊長發出求助訊號。

儘管彼此是某種程度的競爭關係，其他收到求助訊號的「姐姐們」卻都飛奔前來協助，除了示範快速學會舞蹈動作的技巧、唱歌其實需要從內心感情出發等，更重要是鼓勵缺乏自信的這群女生。

「你的聲音很好聽，其實你完全沒有問題，你就是太容易緊張了，所以你就是要放鬆。」

「你要讓自己有被欣賞的樣子，你要看著自己，然後感受自己，告訴自己我很棒，我可以唱，我唱得很好。」

種種在訓練室發生的溫暖情誼，令人感動。最後張嘉倪、徐懷鈺、趙麗娜全隊上台公演時完成蛻變，展現了自己內心想要表達的美，也真正領悟到何為「享受舞台」。

若以職場來比擬，一位把你從無助惶恐深淵中拉出來的人，堪稱「職場守護者」。

「守護者在你迷惑的時候，可以與你一起探討，他不一定會給你答案，但可以給你方向，」黃至堯指出。

圖／在職場上，守護者未必是特定的一個人，也可以是一群人。取自乘风2023官方微博

職場守護者也可以是一群人

人是群體動物，需要有人可以傾訴，或者是慰藉，如果在職場的不同階段，能有一位守護者在旁提供建議或意見，對個人職涯發展會有非常大的幫助。

尤其是遇到巨大的挑戰，很多人就是悶著頭「全力以赴」，可若是全力以赴去撞牆，根本上解決不了問題。此刻職場守護者以「當局者迷，旁觀者清」的角度，提供的意見便會起到關鍵作用。

同時，守護者未必是特定的一個人，也可以是一群人。他也不一定比較專業，可能是求學階段的老師，甚至是深交多年的好朋友。

守護者也可能是某個歷史人物、神話形象，乃至於不認識的卓越人士。

舉個例子。有一位非常喜歡打籃球的上班族，一直將美國NBA球星科比（Kobe Bryant）視為精神榜樣。

「每當感覺自己撐不下去的時候，他就會看著手臂上科比的紋身，反問自己一句：如果科比在這個情境下，會如何做呢？」他跟朋友分享說。通過一次次跨越時空的對話，他最後確認了問題的答案，就是「堅持、堅持、再堅持！」

效法科比的一言一行，竟成為這位上班族克服難關的訣竅，科比是他遠在千里之外、已經不在人世的守護者。

職場寶典：尋覓守護者的6大辦法

影響力教育基金會總監劉杏薇，以多年人資經驗建議，找到自己在職場上的守護者，最重要的是保持開放心態和主動性，不妨採取以下步驟：

步驟1：觀察和聆聽

留意觀察誰在團隊中展現出關心、支持和積極性的態度。注意那些願意幫助他人、傾聽問題、提供建議和支持的人。

步驟2：交流和建立關係

主動與同事、上級、導師或資深員工建立連結。透過正式或非正式交流，學習他們對於職場文化、職業發展和工作經驗的看法。建立互信和良好的人際關係是尋找守護者的重要一步。

圖／尋找類似職業背景或興趣的人，有助彼此建立聯繫、分享經驗，尋求支持和指導。僅為情境配圖，取自Pexels

步驟3：尋求建議和支持

主動向潛在的守護者尋求建議和支持。分享你的考量、挑戰和目標，看看他們是否願意提供指導、反饋和協助。

步驟4：參與專業社群和活動

尋找類似職業背景或興趣的人，這樣的網絡能夠提供機會與潛在的守護者，建立聯繫，分享經驗，並尋求支持和指導。

步驟5：注意領導者和資源

觀察和認識你的領導者，了解他們對於職場文化、發展機會和員工幸福感的重視程度。

此外，注意公司內部是否有提供職業發展支援的資源，例如導師計劃、培訓課程或職業發展輔導服務。

步驟6：建立互惠關係

當你找到潛在的守護者時，要記得建立互惠關係，尊重他們的時間和努力，表達感謝之情，對他們提供的支持給予回報，有助於維持長期的職場支持和導向。

黃至堯也提醒，如果還沒有找到自己的職場守護者，也千萬不要放棄，持續認真過好每一天，負責地完成手頭上的工作，把工作當作一個修行的道路，相信在未來的某一天，你的守護者一定會出現。

「也許他現在就正在不遠的前方等著你。」

（本文出自2023.06.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）