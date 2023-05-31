快訊

5月報稅大魔王最後一天！網路申報開放到今晚12點 完整流程管道一次看

台大公衛教授：XBB疫情估延續至7月中 中重症患者增一倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

銀行男年薪80萬存不了錢求兼職建議 網看支出細節喊「母湯」：快戒掉

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族示意圖。 圖／pakutaso
上班族示意圖。 圖／pakutaso

年薪80萬能存下多少錢？近日有網友煩惱自己年薪近80萬，存款卻不到10萬，看著其他同事手頭都比他寬裕很多，內心有些焦慮，想知道有哪些副業能做？攤開收支表一看，網友紛紛指出一項支出很母湯，「以後醫藥費讓你哭出來」。

原PO自陳北漂到公股銀行上班，短期內租房無可避免，月薪約5萬，其中房租、水電就佔了9000元，通勤油錢約1500元，孝親和機車貸款約1萬，吃飯1萬5000元，另有抽菸花費約3000元，細算下來每月能存2萬就要偷笑，連旅遊的餘裕都沒有。想到自己已26歲，手頭可運用的錢卻不到10萬元，因些想知道有哪些副業適合他兼差。

審視原PO日常開銷後，不少網友都建議他「戒菸」，認為「菸一個月3000差不多一天一包了欸，還是多存點錢當醫藥費好了」、「不要抽菸，吃飯省點就可以存錢了」、「沒錢還敢抽菸啊」、「戒菸一年省36000，加上你吃飯建議你省一點慢慢開始做，假設一個月吃飯12000省2000，你光這兩個節省的一年就多存60000了」。

也有人建議可做外送、家教等行業，但原PO表示其實年薪近80萬有含每月加班費約7000元，加上分行較大間，下班時間不固定，希望有人能建議合適的副業給他，若一直找不到，打算從打工、外送尋找。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

抽菸 戒菸 加班費 北漂

延伸閱讀

26歲女「履歷空白4年」憂找沒頭路 網見資歷驚：好好包裝不用愁

做什麼能馬上年薪百萬？她聽旁人洩「2職業」 過來人現身認證：沒錯喔

女搭捷運常遇「男生1坐姿」！她嚇喊「太噁心」 網苦主：很母湯

點外送留13字！她驚見便當雞腿「堆成山」 滿到白飯直接消失

相關新聞

工作努力、績效佳薪資卻是全公司最差 頂大畢業的她哀號：我真可笑

許多人努力工作，無非就是為了要提升收入，讓自己過上更好的生活。一名從頂大畢業的女網友，抱怨說自己明明很努力在工作，到頭來卻發現領的薪資是全公司最差的，感到「難過又生氣」，引發熱議。

銀行男年薪80萬存不了錢求兼職建議 網看支出細節喊「母湯」：快戒掉

年薪80萬能存下多少錢？近日有網友煩惱自己年薪近80萬，存款卻不到10萬，看著其他同事手頭都比他寬裕很多，內心有些焦慮，想知道有哪些副業能做？攤開收支表一看，網友紛紛指出一項支出很母湯，「以後醫藥費讓你哭出來」。

調查：年薪主管近120萬 基層勞工相差近3倍

勞動部統計，去年主管及監督人員月薪約新台幣7.5萬元最高，基層技術工及勞力工3.1萬元最低；年薪部分，主管可達近120萬...

26歲女「履歷空白4年」憂找沒頭路 網見資歷驚：好好包裝不用愁

一份漂亮的履歷是好工作的敲門磚，但若工作經驗空白4年該怎麼辦？一名女網友大學實習起就和男友一起工作，沒有正式的工作履歷，近期分手開始自己出來找工作，卻面臨資歷不足、工作技能不足，只能找到起薪30k以下的工作，讓已26歲的她十分煩惱，「再拖下去就真的沒有公司行號會用我了吧」。

做什麼能馬上年薪百萬？她聽旁人洩「2職業」 過來人現身認證：沒錯喔

年薪達百萬是許多人職涯中設定的目標之一，到底什麼職業能儘快達成目標？近日有網友聽人說有兩種工作可以馬上年薪百萬，上網請益是否為真。貼文曝光，釣出過來人認證「那個人說的沒錯喔」。

1天至少10次！北市情趣用品店徵體驗員條件曝光 網愣：AV男優也辦不到

年薪百萬不容易！日前台北市一間情趣用品店在臉書公開徵體驗員，並列出應徵基本條件，並表示如果通過面試就職，一個月薪水10至15萬，直接達成年薪百萬夢想。貼文曝光後在網路掀起熱烈迴響，許多網友看到條件直呼不容易，「真的是有錢也要有命花欸」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦