銀行男年薪80萬存不了錢求兼職建議 網看支出細節喊「母湯」：快戒掉

年薪80萬能存下多少錢？近日有網友煩惱自己年薪近80萬，存款卻不到10萬，看著其他同事手頭都比他寬裕很多，內心有些焦慮，想知道有哪些副業能做？攤開收支表一看，網友紛紛指出一項支出很母湯，「以後醫藥費讓你哭出來」。

原PO自陳北漂到公股銀行上班，短期內租房無可避免，月薪約5萬，其中房租、水電就佔了9000元，通勤油錢約1500元，孝親和機車貸款約1萬，吃飯1萬5000元，另有抽菸花費約3000元，細算下來每月能存2萬就要偷笑，連旅遊的餘裕都沒有。想到自己已26歲，手頭可運用的錢卻不到10萬元，因些想知道有哪些副業適合他兼差。

審視原PO日常開銷後，不少網友都建議他「戒菸」，認為「菸一個月3000差不多一天一包了欸，還是多存點錢當醫藥費好了」、「不要抽菸，吃飯省點就可以存錢了」、「沒錢還敢抽菸啊」、「戒菸一年省36000，加上你吃飯建議你省一點慢慢開始做，假設一個月吃飯12000省2000，你光這兩個節省的一年就多存60000了」。

也有人建議可做外送、家教等行業，但原PO表示其實年薪近80萬有含每月加班費約7000元，加上分行較大間，下班時間不固定，希望有人能建議合適的副業給他，若一直找不到，打算從打工、外送尋找。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康