實領薪資3萬不到！他回鍋科技業怒批別再害人 內行揪3關鍵喊：應反思

許多人對科技業的既定印象皆為「高薪」，不過一位網友卻抱怨，自己睽違10多年回到科技業，實際領到的薪資竟未達3萬，讓他忍不住怒批「如果薪水連3萬都給不起，拜託別再害人，也別在科學園區欺騙涉世未深的年輕人」。貼文一出，引起網友熱烈討論，有人和原PO一個鼻孔出氣，直呼「科技慘業」、「台灣就這樣」；也有人點出原PO的3個問題，提醒他應該反思自己。

一位網友在「爆怨公社」發文，文章一開頭便怒氣衝衝的表示「科技業如果薪水連3萬都給不起，拜託別再害人，也別在科學園區欺騙涉世未深的年輕人」。原來原PO曾在某間科技公司擔任2年的正職員工，並在2008年離開台灣；沒想到睽違10多年回到以前的公司，薪水卻不增反減。他附上公司轉帳證明和薪資細項，只見加加減減，實領薪水竟然未達3萬，讓原PO直呼丟人：「薪水領的像基本工資，當初發下的豪語去哪裡了？做不好就收一收當初是誰說的？還在科學園區裡面欺騙新進善良的台灣人，然後一直唉沒人，所以請了越來越多的移工」。原PO並補充，自已目前任職的公司在南科，且考績應該贏過80%的人，所以實際收到2萬多的薪資，讓他更是「瞠目結舌」。

見此，不少網友回應，「科技慘業」、「台灣從不缺工、缺的是廉價勞工」、「我們公司移工還多你2千」、「台灣就是這樣啊！外勞算時薪，加起來都還比較多，所以大家寧願去做服務業」、「科學園區的水很深啊，一堆傳產掛著科技業，騙新鮮人去做，薪水真的笑死人」、「沒有津貼、沒有加班就是底薪啊，騙人進去賣肝用，沒有訂單就是比移工還不如」。

不過也有許多人指出，原PO在文內未提及自己的職稱，不同職位領到的薪資自然不同；且大多數科技業薪資會較為可觀，也有透過獎金的加成；更有人提醒原PO，應該反思並審視自己的能力，「你該不會覺得只要是掛著『科技業』三個字，不管職務是什麼就是年收入破百萬吧⋯」、「科學園區是靠加班，不是基本工資」、「百萬年薪大有人在，有沒有想過自己能力？」、「手腳長在自己身上，自己選的也怪不了別人，有多少能力做多少事」、「不是在科技業三個字底下工作就是高薪，沒有專業度和不可被取代性的話就知道是個會動的勞力」、「有能力就離開找更好的⋯共勉之」、「建議先審視一下自己的能力，投資自己提升專業知識技能，應該可以找到滿意的工作，加油」。