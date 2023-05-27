該領加班費還是選補休？網友考量因素大揭密！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「加班補休」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對於選擇加班費或補休的看法。

工作超時加班，應該直接拿加班費最有感，還是補休放假釋放壓力更開心？影響選擇的變數因人而異，但最重要的是能確實獲得應有的權益，工作起來才會有動力，而網友們各自考量的因素，以及選擇的理由又是哪些？讓我們一起來揭曉吧！

領「加班費」實際又划算 「補休」暫時放鬆補充能量 ▲ 網友對於選擇加班費或補休的看法 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「加班補休」的相關話題討論，可以發現網友會選擇領「加班費」的原因大多是因為「補休沒有加成」，就有不少人對此提出想法，說明「加班費按照時數有1.33倍、1.66倍，補休可不會換1.33天給員工，傻了才換補休」、「想休假可以休特休，甚至請事假都划算」，認為仔細換算下來，補休的時數明顯低於領加班費的價值。而工作性質也成為考量因素之一，有網友就表示自己的工作是責任制的，「休了（假）還是要被煩」、「補休只會把工作又累積變多」、「休假還要到處拜託別人幫忙代理，或者被同事翻白眼，那不如拿加班費」，覺得補休會衍生出其他問題，或是沒辦法真正休息，直接拿加班費是更好的選擇。此外，還有許多人直言「工作是為了生存」、「領現金比較實在」，就是自己想要多賺錢才會加班，自然就會選擇領加班費。

至於另一派選擇補休的網友，不少人都提及工作很累，需要透過休假讓自己好好休息和放鬆，才能更努力的工作，留言直呼「我加班都自願選補休，加班累死了，誰要錢，我只想要休假」、「我選補休，補休加特休，還可以出國放鬆一下，再回來繼續賣命」。另外，也有網友分享自己都會「先累積補休 ，當有急事沒特休時，就能發揮請假功用」，認為補休很好利用，像是「遇到連續假期想休更多天或想出國的話，就會換補休」，且即使「沒休完也會算加班費匯入」，建議無法決定要加班費，還是要補休的人，可以考慮先選補休。而是否有加成也同樣被列入考量因素，網友表示「加班費沒有1.33倍、1.66倍的話就不考慮」，認為加班費沒有加成優勢的話，自己就會選擇補休。

看完以上兩方不同的論點後，你會選擇加班費還是補休呢？而原因又是什麼呢？無論是基於個人需求或工作性質去做考量，相信大家的選擇都是精打細算後的結果，加班絕對是相當辛苦又難熬的，千萬別忘了在努力工作賺錢之餘，也要好好犒賞自己，注意身體健康最重要！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友對於選擇加班費或補休的看法」相關討論則數。觀測期間：2022/05/01~2023/05/14，共一年觀測來源：討論區、社群網站、Podcast評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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