升職調薪2000元被主管狂拗聚餐請客 他拒絕買單遭嗆：領這麼多別計較

在職場上能夠獲得升遷加薪本該是一件值得歡喜的事，不過卻也有可能是噩夢的開始。有網友提到，自己今年三月被主管提拔升職，但薪水只多了2000元，沒想到此後卻接連好幾次被主管硬拗請客，拒絕的話還被批「做人很不厚道」，感到相當生氣。

原PO在「匿名公社」發文，透露目前在公司待了兩年，過去主管曾表示會幫自己升遷，「所以我對他說的話真的是唯命是從」。今年三月原PO也真的被升職了，但其實薪水也才多加2000元而已，與此同時業務量也相對增加了。就在5月1日勞動節當天，主管提議要聚餐，一群人去錢櫃唱KTV，大家都喝了不少酒，結帳時主管居然拿著麥克風，對在場的員工宣布為了慶祝原PO升職領了不少薪水，因此聚會的所有費用都由原PO來承擔。

原PO回憶，那個當下覺得超級傻眼，「我事先根本不知道這件事，而且來聚餐的不只有我們這組同事，還有一些我根本不認識的人」。主管語音剛落，在場的同事全都拍手鼓掌，讓原PO完全無法拒絕，只能默默拿出卡來刷，「好！這筆帳我就吞了」。

最近原PO過生日，跟公司裡幾個比較要好的同事相約一起吃飯，沒想到主管聽到風聲後不請自來，結帳時借著酒醉告訴大家「今天壽星說要請客」。原PO當下馬上拒絕，澄清自己只是約大家吃飯，並沒有要慶祝生日。殊不知主管竟回嗆說他提拔原PO升遷，原PO現在領那麼多薪水，卻對他計較這些錢，做人實在很不厚道。事後，原PO為了這件事情氣到現在，上網PO文發問說「真的是我的問題嗎」？

貼文一出，網友一面倒奉勸職場上不合理的要求就是要拒絕，「回他（主管）每個月只多2000，又不是多20000」、「當場跟主管直說：我一個月就漲兩千，上次唱歌就已經倒貼很多了，這次我生日還要請客，那我還不如不要升遷」、「要拒絕主管並當大家的面問他們，一個月才多2000元卻被一直要求請客怎麼活」、「加薪2k一年多24k，然後全拿去給主管做面子？廢物主管想的真精明」、「第一次凹你時，你就應該當大家的面說：加薪是2000，我把2000捐出來，其它費用大家AA制，一次就堵住主管的嘴」。

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