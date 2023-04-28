如何找到心儀工作？ 過來人給2方向：這條件最好

每個人對於理想工作的定義不同，有些人力求穩定，有些人追逐高薪，日前一位上班族對工作感到迷惘，指出自己雖然是國立科大商學院畢業，但對數字不敏感，無法擔任業務或銀行櫃員，擔任了會計後發現自己不適合，離職後已經待業一年了，她不禁疑惑「大家是怎麼找到不討厭，或是適合自己的工作？」對此，過來人認為「準時下班、收入穩定」最好。

一名女網友在Dcard發文表示，她畢業於國立科大的財金系，讀商管類很多年，但自己一點也不喜歡，在校成績落在中後段，畢業後沒有去銀行，因為認為當櫃員業績壓力大，去保險公司實習後也發現自己不適合當業務，所以去擔任會計。

但擔任會計時，原PO發現自己對數字沒什麼敏感度，主管說的專業術語也聽不太懂，常常是照本宣科的將資料調出來研究，就算弄懂了也容易忘記，唯一的優點只有「動作很快」，最後她因為個人原因離職，待業了快一年。

原PO指出「我覺得自己差不多要回歸職場了，卻不知道能做什麼工作，一想到要回去做會計就有點抗拒，可是又想到會計比起客服、行政人員等工作，相對有些專業又穩定」，因此她向網友發問「大家都是怎麼選擇或決定自己工作或職涯的呢？」

對此，有過來人建議「不一定是要糾結在跟自己科系相關的工作，每個工作都有發展方向」、「工作能準時上下班、有穩定的收入就好，有空再培養一些自己的興趣」、「每個人對於適合的定義不同，更多時候是選擇相對某個時間點適合或者能接受的職場環境，或許可以先思考過去的妳喜歡什麼，無法發展為職業，也可以在生活中融入」、「或許可以想像看看，妳希望十年後自己成為什麼樣子？然後以2到3年、5到8年為期，去規劃尋找工作職務的方向」。