快訊

百想／許光漢頒獎一口流利韓文「引發現場轟動」 邀李帝勳看「鬼家人」

好市多「科克蘭綜合莓」驗出A肝病毒！ 業者：全數下架、協助退貨

如何找到心儀工作？ 過來人給2方向：這條件最好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友詢問大家是如何找到自己心儀的工作，有過來人建議「選擇準時下班、收入穩定的職缺」較佳。 示意圖／ingimage
一名網友詢問大家是如何找到自己心儀的工作，有過來人建議「選擇準時下班、收入穩定的職缺」較佳。 示意圖／ingimage

每個人對於理想工作的定義不同，有些人力求穩定，有些人追逐高薪，日前一位上班族對工作感到迷惘，指出自己雖然是國立科大商學院畢業，但對數字不敏感，無法擔任業務或銀行櫃員，擔任了會計後發現自己不適合，離職後已經待業一年了，她不禁疑惑「大家是怎麼找到不討厭，或是適合自己的工作？」對此，過來人認為「準時下班、收入穩定」最好。

一名女網友在Dcard發文表示，她畢業於國立科大的財金系，讀商管類很多年，但自己一點也不喜歡，在校成績落在中後段，畢業後沒有去銀行，因為認為當櫃員業績壓力大，去保險公司實習後也發現自己不適合當業務，所以去擔任會計。

但擔任會計時，原PO發現自己對數字沒什麼敏感度，主管說的專業術語也聽不太懂，常常是照本宣科的將資料調出來研究，就算弄懂了也容易忘記，唯一的優點只有「動作很快」，最後她因為個人原因離職，待業了快一年。

原PO指出「我覺得自己差不多要回歸職場了，卻不知道能做什麼工作，一想到要回去做會計就有點抗拒，可是又想到會計比起客服、行政人員等工作，相對有些專業又穩定」，因此她向網友發問「大家都是怎麼選擇或決定自己工作或職涯的呢？」

對此，有過來人建議「不一定是要糾結在跟自己科系相關的工作，每個工作都有發展方向」、「工作能準時上下班、有穩定的收入就好，有空再培養一些自己的興趣」、「每個人對於適合的定義不同，更多時候是選擇相對某個時間點適合或者能接受的職場環境，或許可以先思考過去的妳喜歡什麼，無法發展為職業，也可以在生活中融入」、「或許可以想像看看，妳希望十年後自己成為什麼樣子？然後以2到3年、5到8年為期，去規劃尋找工作職務的方向」。

職場 上班族 Dcard

延伸閱讀

發票掃碼存入App不能丟！中獎後「少做1事」領不到錢

老公送女兒「人髮娃娃」稱家族習俗 太太氣炸批：根本邪教

女友對狗過敏要她送養 女子上網求救：左右為難

上班太閒！女崩潰「每天沒事做好煎熬」 網建議：用這幾招耗時間

相關新聞

如何找到心儀工作？ 過來人給2方向：這條件最好

每個人對於理想工作的定義不同，有些人力求穩定，有些人追逐高薪，日前一位上班族對工作感到迷惘，指出自己雖然是國立科大商學院畢業，但對數字不敏感，無法擔任業務或銀行櫃員，擔任了會計後發現自己不適合，離職後已經待業一年了，她不禁疑惑「大家是怎麼找到不討厭，或是適合自己的工作？」對此，過來人認為「準時下班、收入穩定」最好。

上班還沒過試用期卻被降薪 她氣炸喊「憑什麼要我領打折薪水？」

許多公司在正式聘用新人時，會先以試用期來跟新人談薪資與福利，等到試用期結束後，才開始享有正職人員的福利。不過日前一名女網友氣憤表示，自己在試用期間的薪水是正職的9折，沒想到主管卻在她轉正前，突然告訴她「妳要不要就領這個薪水就好？」讓她氣炸喊「到底憑什麼啊？」對此，不少人建議她「快跑」。

上班太閒！女崩潰「每天沒事做好煎熬」 網建議：用這幾招耗時間

錢多事少離家近是不少人找工作的條件，不過日前有一名「上班太閒」的女網友求助，「大部分的工作事務都是老闆處理，最近文件都弄完了，讓我沒事做，感覺很過意不去」，她崩潰表示「每天上班沒事做，真的很煎熬」。

近三成上班族負債大於資產 平均總財富淨值34.7萬元

yes123求職網發布「兔年勞動節願望與職場生活幸福指數調查」除了累積健康的「無形」資產，勞工也希望追求「有形」資產。上...

潛在「白工功德族」733萬人 估月加班費平均被A掉5234元

五一勞動節將屆，但勞工看起來很難開心。yes123求職網發布「兔年勞動節願望與職場生活幸福指數調查」顯示，91%上班族自...

五一勞動節上班族許願 加薪排第二 第一名是這件事

再過幾天就是51勞動節，對台灣上班族來說，能否擺脫「長工時」與「低薪化」的就業環境？自認「幸福感」又有多高？yes123...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦