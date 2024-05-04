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立夏節氣補財庫秘訣！這些生肖將運勢全開 好運到令人眼紅

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立夏節氣補財庫秘訣！這些生肖將運勢全開，好運到令人眼紅(圖片來源：Shutterstock)
立夏節氣補財庫秘訣！這些生肖將運勢全開，好運到令人眼紅(圖片來源：Shutterstock)

立夏節氣（陽曆2024年5月5日），又稱為「夏日正始」，標誌著春天的結束和夏天的開始。在這一天，萬物生長進入了高峰期，天氣也逐漸變熱。根據古籍記載，「鬥指東南，維為立夏，萬物至此皆長大，故名立夏也。」在台灣，立夏不僅是個農事活動的節點，也是一個關注健康和避暑的重要時刻。

如何在立夏招好運

第一招：吃顆紅蛋，運勢全開
立夏節氣這天有吃雞蛋的習俗，象徵著一年中健康與圓滿。台灣民間常在這一天吃色彩鮮豔的紅蛋，寓意紅紅火火、生活美滿。小朋友們則會進行鬥蛋遊戲，蛋殼不破則象徵一年的健康與無災無難。

第二招：煮盅涼湯，福氣滿堂
在炎熱的夏季，人體易感到燥熱不適。立夏時，為家中長輩熬煮綠豆薏仁湯或紅豆蓮子湯，不僅可以幫助他們消暑降火，照顧家人的健康也是積累家庭和諧與福氣的好方法。據說這樣的孝心行為能夠增加個人的財運，讓你全年享有好運。

第三招：量個體重，安康一夏
自古以來，立夏有秤體重的習俗，稱為「立夏上秤」。夏日炎炎，氣候惡劣，監測身體的重量，能推斷出身體是否能杜絕「苦夏」之症，以確保身體康健。

哪些生肖在立夏節氣前後轉運

生肖牛
立夏節氣對於生肖牛來說是個情感豐富的時期。愛情運勢顯著提升，無論是單身還是已經有伴的牛，都將體驗到關係中的甜蜜與和諧。此外，社交場合中牛的魅力無法擋，容易得到他人的喜愛與支持。

生肖兔
工作方面，生肖兔將迎來明顯的好轉。在立夏這段時間，之前遇到的障礙將被清除，工作上的問題將得到解決。此外，人際關係的改善也會幫助生肖兔拓展更廣泛的職業網絡，為未來職業生涯鋪路。

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生肖 立夏 節氣

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