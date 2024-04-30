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明天「媽祖生」4星座快買彩券！金牛穿紅色、他多吃海鮮財運濤濤來

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為海鮮示意圖。圖/ingimage
圖為海鮮示意圖。圖/ingimage

明天是五一勞動節，也是「媽祖生」，是拜神好時機。本周威力彩上看2億，大樂透上看1億，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享四個星座偏財運十足，快去買彩券，財神爺正在等著你。

Top4：金牛座

太陽、金星、木星仍舊駐守金牛座的本命宮位，顯示金牛座財水充沛，財富能量旺到爆表。小孟老師建議，本周下注前先冥想紅色的花朵或火龍果，亦或吃個紅色食物再到投注下注，說不定會有好事發生。

Top3：雙魚座

海王星加速進入雙魚座的本命宮，顯示雙魚座在偏財運方面能一飛沖天。小孟老師建議，本周下注前可以喝杯茶或者吃海產，因為海王星代表海洋，吃完之後就能開啟財庫，讓財富不斷噴發。

Top2：摩羯座

太陽壟罩摩羯座的偏財投資宮位，顯示摩羯財運備受加持，在選號以及挑選號碼時能更加有靈感。由於太陽壟罩偏財宮也象徵金黃色，小孟老師建議本周多穿金色衣服，能引進財運來引進自身財氣。

Top1：天秤座

受到冥王星加速移入天秤座的偏財宮影響，並照耀天秤座的財寶庫。小孟老師建議本周在下注前用紅包袋畫上三個星星，並在紅包袋裡放三根吸管，藉由吸管以及紅包袋紅色能量吸收大量財火入庫，帶來旺盛的財氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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