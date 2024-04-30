聽新聞
test
0:00 / 0:00
明天「媽祖生」4星座快買彩券！金牛穿紅色、他多吃海鮮財運濤濤來
明天是五一勞動節，也是「媽祖生」，是拜神好時機。本周威力彩上看2億，大樂透上看1億，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享四個星座偏財運十足，快去買彩券，財神爺正在等著你。
Top4：金牛座
太陽、金星、木星仍舊駐守金牛座的本命宮位，顯示金牛座財水充沛，財富能量旺到爆表。小孟老師建議，本周下注前先冥想紅色的花朵或火龍果，亦或吃個紅色食物再到投注下注，說不定會有好事發生。
Top3：雙魚座
海王星加速進入雙魚座的本命宮，顯示雙魚座在偏財運方面能一飛沖天。小孟老師建議，本周下注前可以喝杯茶或者吃海產，因為海王星代表海洋，吃完之後就能開啟財庫，讓財富不斷噴發。
Top2：摩羯座
太陽壟罩摩羯座的偏財投資宮位，顯示摩羯財運備受加持，在選號以及挑選號碼時能更加有靈感。由於太陽壟罩偏財宮也象徵金黃色，小孟老師建議本周多穿金色衣服，能引進財運來引進自身財氣。
Top1：天秤座
受到冥王星加速移入天秤座的偏財宮影響，並照耀天秤座的財寶庫。小孟老師建議本周在下注前用紅包袋畫上三個星星，並在紅包袋裡放三根吸管，藉由吸管以及紅包袋紅色能量吸收大量財火入庫，帶來旺盛的財氣。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言