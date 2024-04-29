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本周「血型+生肖」財運TOP5！這組合是「關鍵時期」：替自己升職加薪

聯合新聞網／ 非貓不可
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人盡力完成每一項工作，就有機會升職加薪，有人則是用親和的態度，就能讓錢財持續滾滾而來，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬豬

無聊的上班族朋友們，朝九晚五的生活確實容易枯燥乏味，但是在這段時間裡，可要好好打起精神，表現出熱忱活力的一面，因為公司可能會有晉升的職缺，本周是一個關鍵時期，你在職場上只要不出現錯誤，能盡力完成每一項工作，就有機會受到提拔，讓自己升職加薪。

第四名：血型B型+生肖屬羊

如果你的工作跟餐飲業有關，例如餐廳服務生或是廚師，在這段時間裡，非常有機會需要加班，本周的工作內容繁重，餐廳可能為了配合客戶需求，需要延長營業時間，讓你無法準時下班，但是不要有過多的抱怨，只要盡心盡力的工作，不僅能獲得加班費，更會讓主管對你有好印象。

第三名：血型AB型+生肖屬雞

美麗的事物總是被許多人所追求著，如果你的工作跟美體美容或醫美有相關，在這段時間裡，將有大筆生意降臨眼前，對方可是貴婦級的人物，只盼能達到效果，花錢完全不手軟，你需要提供的就是恭敬的態度和專業的說明，就能讓對方買單，讓你在短短時間內，豐盛自己的財庫。

第二名：血型O型+生肖屬鼠

如果你是經營販售民生必需品的店家，例如便利商店、藥妝店、雜貨店等，在這段時間裡，最好能放個小喇叭在店門口，不停播放優惠商品的促銷活動，這將會讓你明顯感受到人潮的增加，自然能帶來滾滾的錢財，但記得要先把貨補好補滿，才能讓財運來得更順暢。

第一名：血型A型+生肖屬蛇

現代人對於養生的觀念越來越重視，如果你是專門販售養生保健食品者，無論是實體或網路商店，都可以在這段時間裡推出優惠活動，並將標價以及效果清楚說明，更能提高消費意願，最重要的是親和的態度，能讓客人一試成主顧，未來長期購買，讓錢財持續滾滾而來。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

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