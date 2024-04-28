殺破狼週運勢／雙子找到今生靈魂伴侶 天秤誤入職場陷阱

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入金錢宮位，與太陽、木星、天王星齊聚，會獲得為數不少的獎金，不但可以買些奢侈品，還有餘裕的金錢請客。然而金星受到冥王星影響，有些很想買的限量品缺貨，要等好一陣子才能到手。

工作運方面，水星在命宮恢復順行，思慮清晰，許多事務進行順利，工作效率提升，決議任何事情都是正確的選擇。某些白羊座則是洽談合約順利，很快就能與客戶簽約。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到進入金錢宮位的金星影響，生活中會遇到對金錢斤斤計較的人物，小氣到一毛不拔，常做出不合理的要求，並且愛佔他人小便宜，感到很頭痛。

健康運方面，火星進入命宮，與水星齊聚，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，依然要當心著涼感冒或病毒感染，呼吸道容易受感染發炎，並引發頭痛發燒等症狀。

金牛座：

整體運勢

感情運佳，金星進入命宮，與太陽、木星、天王星齊聚，會被有好感的人告白，兩人很快陷入熱戀狀態。感情穩定的金牛座，與戀愛對象有很多相處的時間，黏膩到不想分開。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到金星影響，上司較為獨裁霸道，甚至干涉到私人情感部分，使你十分困擾。某些金牛座會接到艱鉅的任務，高層似乎有意刁難你。

人際關係方面，土星與海王星齊聚人際關係宮位，火星進入秘密宮位，為人處世最好低調一些，很容易成為詐騙集團的目標。某些金牛座會被小人陷害，但不知敵人是誰。

健康運方面，金星進入命宮，與太陽、木星、天王星齊聚，當心著涼感冒，或病毒感染，造成喉嚨失聲、發炎，免疫系統與代謝狀況不佳，容易起疹子、長痘痘，並須注意心血管方面的問題。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星進入心靈宮位，會對某個人產生莫名的好感，正默默觀察對方。某些雙子座會遇到和自己非常有默契的對象，彷彿像是雙胞胎一般心有靈犀，覺得找到今生的靈魂伴侶。

人際關係方面，火星進入人際關係，與在海外宮位的冥王星有良好連結，並與水星齊聚，會與許多來自異國的人士交流，也因此交到許多外國朋友。某些雙子座則是在異地受到當地人的幫助與款待，覺得很愉快與窩心。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚志業宮位，在職場被上司或同事擺了一道，功勞被人收割，覺得自己白忙一場，但最傷心的是受到信任的人所欺騙，覺得人心險惡。

學業運方面，在學業宮位的冥王星受到進入秘密宮位的金星影響，可能會對指導者產生不正常的孺慕之情，對方甚至給了你許多特權，而被說閒話，某些雙子座則是發現在學校有些潛規則，感到學術圈也很黑暗。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，與太陽、木星、天王星齊聚，交際應酬的邀約較多，同時會收到許多禮物。某些巨蟹座積極參與社團活動，會認識許多人脈，遇到困難可有人照應。

工作運方面，水星在志業宮位恢復順行，火星亦進入到志業宮位，工作量開始增加，工作也會加快效率，在職場會成為大家不可或缺的人物。某些巨蟹座換了新的電子用品，處理公務順利多了。

本週須注意的部分

遠行運方面，土星與海王星齊聚遠行宮位，到海外生活、外派、工作、留學、旅行、打工渡假、交換學生......要當心被騙，損失金錢。某些巨蟹座則要當心被外國人搭訕，遇到想騙砲的異國人士。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到人際關係宮位的金星影響，消費容易遇到糾紛，買到假貨無法退換。有投資習慣的巨蟹座，切勿聽信某些人士的小道消息，容易套牢在高點。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，與太陽、木星、天王星齊聚，會承接十分光鮮亮麗的案件，或是轉調到待遇較佳的單位，然而金星受到在夥伴宮位的冥王星影響，容易遭到同事嫉妒。

遠行運方面，在遠行宮位的水星恢復順行狀態，同時火星進入遠行宮位，會因為工作或是一些特殊目的，到海外出差，各項行程十分緊湊，但差旅待遇良好，可以享受當地的美食與舒適的住宿與交通。

本週須注意的部分

金錢運方面，海王星與土星齊聚財務宮位，花錢不經思考，以致欠下大筆債務渾然不知，甚至因為帳目不清，需要上法院釐清責任。有投資習慣的獅子座，切莫將大筆資金投入風險較高的項目，可能因此上當，損失大筆資金。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到志業宮位的金星影響，會因為工作的問題困擾著情感對象，經常取消重要的約會，見面時也只有工作的話題，使得對方厭倦。

處女座：

整體運勢

遠行運佳，金星進入遠行宮位，與太陽、木星、天王星齊聚，目前有海外的旅行計畫，食宿都非常高級，享受高規格的款待。某些處女座需要到異國出差，差旅待遇極佳，甚至因為特殊身份，獲得服務升等的禮遇。

學業運方面，金星進入學業宮位，與太陽、木星、天王星齊聚，這個學期的學分確定修完，每一科成績都十分優秀。某些處女座的論文受到專業領域重視，會登上重要的期刊，或是有幸參與重要的研討會。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星齊聚在感情宮位，情感關係依然在曖昧不明的狀態，對方不願意承諾未來，使你也對這段戀情感到悲觀。某些處女座還受困在失敗的戀情中無法走出，情緒憂鬱。

金錢運方面，火星進入財務宮位，與水星齊聚，預期之外的花費過多，每分錢都需要花在刀口上，但還是捉襟見肘。某些處女座與人發生財務糾紛，可能需要尋求法律途徑解決。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，與太陽、木星、天王星齊聚，會需要處理一筆為數不少的資產，甚至需要尋求法律途徑作裁決。有投資習慣的天秤座短線操作得宜，可獲得不少利益。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚工作宮位，很辛苦地準備好許多前置作業，執行到一半卻被上司否決，做了許多白工。某些天秤座誤入職場陷阱，當心背上他人留下的黑鍋。

感情運方面，火星進入感情宮位，同時在戀愛宮位的冥王星受到進入慾望宮位的金星影響，肉體的需求較為強烈，但對方並不能滿足你，某些天秤座會找尋一夜情排解空虛，但要當心遇到恐怖情人。

健康運方面，金星進入疾厄宮位，與太陽、木星、天王星齊聚，當心著涼感冒或病毒感染引發喉嚨發炎，同時注意心血管方面的問題，代謝能力變差，免疫系統失調，會是身體狀況較為脆弱的時期。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，金星進入感情宮位，與太陽、木星、天王星齊聚，與喜歡的人關係明朗化，兩人正式交往，甚至會有結婚的打算。感情穩定的天蠍座，目前會需要跟彼此的父母見面，感到有些緊張。

工作運方面，在工作宮位的水星恢復順行，同時火星進入工作宮位，許多事務修正完成，大量的資料、文件必須在短時間處理完畢，至少執行起來順利多了。某些天蠍座工作的電子用品終於維修完成，使你工作起來得心應手。

本週須注意的部分

健康運方面，火星進入健康宮位，工作會有些過勞，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，水星在健康宮位恢復順行，呼吸系統的疾病有好轉，但始終有些病根一直無法痊癒。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到金星影響，所居住的環境有些討厭的鄰居，回到家經常被干擾。某些天蠍座的家人過度關切你的情感關係，使你不想回家面對他們。

射手座：

整體運勢

工作運方面，金星進入工作宮位，將承接一個光鮮亮麗的任務或職務，受到許多人羨慕。工作穩定的射手座，會有一段較為輕鬆的時期，每天會有時間出門喝杯下午茶，生活愜意。

感情運方面，火星進入戀愛宮位，與水星齊聚，與戀愛對象親密關係頻繁，兩人熱戀到一刻都不想離開對方的程度。還在曖昧狀態的射手座，與喜歡的人有許多話題交流，不時會觸碰到對方，心中感到小鹿亂撞。

本週須注意的部分

溝通運方面，在溝通宮位的冥王星受到金星影響，最近心情較為鬆懈，說話容易不小心踩到他人的地雷，得罪重要的人士，此時需特別謹言慎行。某些射手座則是會被流言蜚語波及，覺得倒霉。

健康運方面，金星進入健康宮位，與太陽、木星、天王星齊聚，當心著涼感冒或病毒感染，造成喉嚨發炎。注意心血管方面的問題。盡量維持生活作息正常，肝功能、免疫系統、內分泌有些病徵浮現，須慢慢調理生理機能。

摩羯座：

整體運勢

感情運佳，金星進入戀愛宮位，與太陽、木星、天王星齊聚，曖昧關係明朗化，兩人終於正式交往。某些摩羯座會對某個對象心動，但對方可能是偶像明星或是毛小孩。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星進入家宅宮位，與水星齊聚，須注意居住環境的電器、爐火使用。與家人溝通容易不耐煩，吵起架來，這段時間對待重要的人要更有耐心一些。

工作運方面，土星、海王星齊聚面試、考試宮位，面試新工作當心被掛羊頭賣狗肉的公司欺騙，進去成為老鼠會的一員。參加公職、證照考試容易過於大意，名落孫山。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到進入娛樂宮位的金星影響，不惜傾家蕩產，也要參加偶像的演唱會。某些摩羯座則是會在手遊方面課金太多，使得自己負債累累。

水瓶座：

整體運勢

家宅運方面，金星進入家宅宮位，與太陽、木星、天王星齊聚，會重新整頓居住空間，換新傢俱，使得生活煥然一新。某些水瓶座會與家人一起去旅遊，留下珍貴的回憶。

旅遊運方面，火星進入旅遊宮位，同時在旅遊宮位的水星結束逆行，會規劃一個旅遊計畫，快閃某個城市，到嚮往的景點打卡，但行程會規劃得過於緊湊，使得某些地方只能走馬看花。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與海王星齊聚金錢宮位，家中會有太多雜物要清理，需要斷捨離很多具有紀念價值的東西，有些東西還能拍賣賺回一些零用錢，但丟棄很多幾乎沒使用的東西，感覺很浪費。

感情運方面，在命宮的冥王星受到金星影響，對某個人週遭的朋友產生了嫉妒心，赫然發現自己似乎戀愛了。感情穩定的水瓶座，最近對伴侶的佔有慾較為強烈，使得戀愛對象有些受不了，產生爭執。

雙魚座：

整體運勢

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，與太陽、木星、天王星齊聚，會在很倉促的時間決定一個旅程，食宿十分高級，甚至因為特殊身份獲得服務升等的禮遇，會玩得十分愉快。

工作運方面，金星進入面試、考試宮位，面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知，參加國家考試或是各種資格認證都能跨越門檻，即便是不拿手的科目也能及格，日後進入公務機關服務。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的冥王星受到金星影響，對暗戀的對象緊迫盯人，會被當成恐怖情人。某些雙魚座因為善於聆聽，會被很多人當成靈魂伴侶，但其實自己並不想被誰依賴，反而感覺困擾。

金錢運方面，火星進入金錢宮位，與水星齊聚，好不容易財務狀況平穩了許多，又有預期外的開銷要買單，資金一直外流，生活捉襟見肘。某些雙魚座則是會以購物舒壓，再度欠下一大筆債務。

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