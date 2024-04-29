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姓名筆劃大揭秘！從姓名看出兩人緣份有多深

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姓名筆劃大揭秘！從姓名看出兩人緣份有多深(圖片來源：Shutterstock)
姓名筆劃大揭秘！從姓名看出兩人緣份有多深(圖片來源：Shutterstock)

你有喜歡的人嗎？或是有人喜歡你嗎？你們會不會有在一起的緣份？能不能走得長遠？今天就和科技紫微網來玩一個鑒定緣份的遊戲，首先心裡想出一個人名，然後再算算你們姓名筆劃的總和，再從下表中找到你們筆劃總和的象徵意義。

算法：雙方全名筆劃相加，請依照康熙字典筆劃。
舉例：張三（14）＋李四（12）＝長相廝守需努力（26）

總筆劃數象徵意義總筆劃數象徵意義
11默默愛你51要長期交往
12白頭偕老52他愛你更多
13天生一對53會永遠愛著你
14愛過54天長地久
15需要多溝通55情敵會比較多
16兩人有默契56兩人有默契
17他非常關心你57寵你呵護你
18適合做朋友58興趣不合
19三觀不合59有第三者介入
20他會愛你60感情阻礙多
21他非常在乎你61兩人有默契
22女方主動62做朋友更好
23要長期交往63易一見鍾情
24容易被你吸引64慢慢磨合
25單戀，不太完美65兩情相悅
26長相廝守需努力66容易淪為將就
27他會喜歡你67他會愛你
28可長期交往68幸福恩愛
29他早就愛上你69感情穩定
30他會愛上你70對方易劈腿
31要互相溝通71暗戀
32性格不合72他對你有企圖心
33要多磨合73他對你真心
34兩情相悅74你會付出更多
35男生主動75他非常在乎你
36此情不渝76女方主動
37其實很在乎你77他暗戀你
38願意共度此生78男方單戀
39他會愛你79要長期交往
40女方單戀80長相廝守難
41感情不穩定81他在等你回應
42他已有心上人82他早就愛上你
43感情多波折83他的動機可能不單純
44不能長相廝守84要互相溝通
45兩情相悅85兩人有默契
46容易一見鍾情86他非常關心你
47他爛桃花多87適合做朋友
48愛在心口難開88三觀不合
49此情不渝89男生主動
50他很喜歡你90情有獨鍾

圖表來源：科技紫微網

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