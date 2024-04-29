姓名筆劃大揭秘！從姓名看出兩人緣份有多深
你有喜歡的人嗎？或是有人喜歡你嗎？你們會不會有在一起的緣份？能不能走得長遠？今天就和科技紫微網來玩一個鑒定緣份的遊戲，首先心裡想出一個人名，然後再算算你們姓名筆劃的總和，再從下表中找到你們筆劃總和的象徵意義。
算法：雙方全名筆劃相加，請依照康熙字典筆劃。
舉例：張三（14）＋李四（12）＝長相廝守需努力（26）
|總筆劃數
|象徵意義
|總筆劃數
|象徵意義
|11
|默默愛你
|51
|要長期交往
|12
|白頭偕老
|52
|他愛你更多
|13
|天生一對
|53
|會永遠愛著你
|14
|愛過
|54
|天長地久
|15
|需要多溝通
|55
|情敵會比較多
|16
|兩人有默契
|56
|兩人有默契
|17
|他非常關心你
|57
|寵你呵護你
|18
|適合做朋友
|58
|興趣不合
|19
|三觀不合
|59
|有第三者介入
|20
|他會愛你
|60
|感情阻礙多
|21
|他非常在乎你
|61
|兩人有默契
|22
|女方主動
|62
|做朋友更好
|23
|要長期交往
|63
|易一見鍾情
|24
|容易被你吸引
|64
|慢慢磨合
|25
|單戀，不太完美
|65
|兩情相悅
|26
|長相廝守需努力
|66
|容易淪為將就
|27
|他會喜歡你
|67
|他會愛你
|28
|可長期交往
|68
|幸福恩愛
|29
|他早就愛上你
|69
|感情穩定
|30
|他會愛上你
|70
|對方易劈腿
|31
|要互相溝通
|71
|他暗戀你
|32
|性格不合
|72
|他對你有企圖心
|33
|要多磨合
|73
|他對你真心
|34
|兩情相悅
|74
|你會付出更多
|35
|男生主動
|75
|他非常在乎你
|36
|此情不渝
|76
|女方主動
|37
|其實很在乎你
|77
|他暗戀你
|38
|願意共度此生
|78
|男方單戀
|39
|他會愛你
|79
|要長期交往
|40
|女方單戀
|80
|長相廝守難
|41
|感情不穩定
|81
|他在等你回應
|42
|他已有心上人
|82
|他早就愛上你
|43
|感情多波折
|83
|他的動機可能不單純
|44
|不能長相廝守
|84
|要互相溝通
|45
|兩情相悅
|85
|兩人有默契
|46
|容易一見鍾情
|86
|他非常關心你
|47
|他爛桃花多
|87
|適合做朋友
|48
|愛在心口難開
|88
|三觀不合
|49
|此情不渝
|89
|男生主動
|50
|他很喜歡你
|90
|情有獨鍾
圖表來源：科技紫微網
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