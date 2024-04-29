姓名筆劃大揭秘！從姓名看出兩人緣份有多深

你有喜歡的人嗎？或是有人喜歡你嗎？你們會不會有在一起的緣份？能不能走得長遠？今天就和科技紫微網來玩一個鑒定緣份的遊戲，首先心裡想出一個人名，然後再算算你們姓名筆劃的總和，再從下表中找到你們筆劃總和的象徵意義。

2024-04-29 12:10