每日星座運勢／射手避說人長道人短 看看投資筆記

2024-05-02

牡羊座

短評：對待他人，還是寬容一些的好。

【整體運★★★★☆】

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得以充分地釋放。戀愛者易遇上戀人的老相好，別太在意，以免雙方都不悅。炒股票者預感較強，能及時在大盤下跌時火速拋出，把損失減到最小。

【愛情運★★★☆☆】

今日容易被眼前的孤單寂寞迷惑，無法確定自己的心意，想戀愛不易。

【事業運★★★★☆】

外界的助力很強，尤其是人緣好的人，特別容易在與人互動中產生喜悅心情。

【財富運★★★★☆】

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 朝霞紅

開運方位：東北方向

金牛座

短評：過去的就讓它過去吧，別一直回頭看。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐。易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，小心因此讓你的魅力大打折扣。財運不錯，在投資上頗能果斷作出決策。

【愛情運★☆☆☆☆】

單身者渴望戀愛，但今日頗難遇到稱心如意的對象，還需要耐心等待機緣。

【事業運★★★☆☆】

對自己的能力不夠自信，他人的一點想法就能很快的改變你的初衷。凡事還是多思考為宜。

【財富運★★★☆☆】

賺錢意識強烈，四處奔忙也樂意，但要注意把握好方向，才能更好的進財哦！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 石榴紅

開運方位：東南方向

雙子座

短評：適合學習的一天。

【整體運★★★☆☆】

由於理解的偏差，和異性溝通易有困難，惟有耐心解釋，才能讓對方明白你的想法；投資時，你會感到惶恐不安，無把握的投資還是暫時擱置為妙；思維很活躍，適合學習數學，效果極佳。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，戀愛中人感情困擾多，容易產生鬱悶或不甘心的情緒。

【事業運★★★☆☆】

情緒起伏較大，無聊的工作會讓你顯得無精打采，但一聽到有好玩的事又會馬上活力十足，常會被人取笑。

【財富運★★★☆☆】

在小錢上勿過於斤斤計較，小心淪為朋友眼中的小氣財神。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00pm 水晶紫

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：相當普通的一天，諸事平和。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作方面容易遇到他人向你求助，善解人意是你提升人氣的關鍵，別吝嗇施以援手。愛情方面比較平靜，彼此享受著平淡的浪漫。領悟力頗強，晚上可抽出時間安靜的讀書做學問，收獲頗多。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會因親友介紹而結識不錯的對象；戀愛中人要注意因錢財而產生糾紛。

【事業運★★★☆☆】

有機會扮演智多星的角色，你的主意會給同事很大的啟發，對他的工作幫助很大，而你以後也很有可能得到他的幫助哦！

【財富運★★★☆☆】

貪念越重，損失越是慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 碧空藍

開運方位：西北方向

獅子座

短評：細節很重要。

【整體運★★★☆☆】

今天另一半容易從你貼心的小動作中發現你細心的一面，對你也會產生更深的愛意。店舖經營者展現熱情的態度，有利於多筆生意的成交。服務行業的從業者，你的微笑能獲得顧客的好評。

【愛情運★★★☆☆】

感情平順，有時間多陪另一半散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很感動。

【事業運★★★☆☆】

對上司的安排易產生不滿情緒。有意見宜好好溝通，別讓上司下不了台，小心因此讓你的工作難以開展。

【財富運★★★☆☆】

對於不熟悉的領域，可別斥資投入唷！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 脆梅青

開運方位：東北方向

處女座

短評：有委屈直接說出來就好。

【整體運★★☆☆☆】

伴侶對你的要求過高會使你產生不滿的情緒，不要積壓在心中，日久矛盾激化就會難以調和。財運尚可，但是參加聚會以及娛樂活動，將會增加散財的危險。不妨去工藝品大市場轉轉，美麗的物品有淨化心靈的作用哦！

【愛情運★★★☆☆】

已婚者家庭責任感增強，會替伴侶著想，很少發脾氣；單身者有機會遇到成熟穩重的追求者。

【事業運★★☆☆☆】

工作環境變化較大，適合重新整頓生活步調，按部就班地做事，並找回最初的方向。

【財富運★★★☆☆】

今日財運對於保守理財者、得失心低者的衝擊性較小。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 咖啡棕

開運方位：西北方向

天秤座

短評：把握眼前最重要。

【整體運★★★★☆】

可不要因為對方的幾個意外驚喜和幾句甜言蜜語就把自己拱手送上門哦，還是先觀察看看才好！財運日漸明朗，會有不錯的商機找上門；工作難度加大，同事叫苦連天，唯獨你能冷靜應對，且得益於身邊的良師益友，令你發揮得更加出色。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人與另一半能站在同一陣線，齊心協力又相互支持，共同抵抗外來的壓力。

【事業運★★★★☆】

學習動力強，心態平和，有利進修，可多閱讀專業技術方面的書籍，能快速領悟，對目前的工作也有明顯的促進作用。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機核算近日的收支狀況吧。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 朝霞紅

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：肯定自己才會讓你戰勝困難。

【整體運★☆☆☆☆】

事業壓力比較大，自我吹噓、自我讚美會讓你保持自我良好的感覺；有心儀對象者易因對方的良好條件而產生自卑心理，應相信自己配得上他，才有機會配上他；不管你的成績怎樣，有機會表現就應抓住，畏畏縮縮只會讓老師和同學忽略你。

【愛情運★☆☆☆☆】

與伴侶的爭執有可能不斷升級，切勿把分手說出口，以免回不了頭。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去的，難免會產生不爽的心態。

【財富運★☆☆☆☆】

在購物時容易買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 葡萄紫

開運方位：正北方向

射手座

短評：遠離是非，避免說人長、道人短。

【整體運★★★★★】

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會從中得到想要的訊息。學習強度越大，你的熱情反而越高，得到的幫助也不少。

【愛情運★★★★★】

愛情運旺盛，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天；去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好！

【事業運★★★★☆】

對工作很有耐心的一天，心情也頗為輕鬆，適合把以往堆積下來的繁雜瑣事處理妥當。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，雖然有點小操心、小困難，但多能得到協助而逢凶化吉，而且有小小的偏財運喔！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 蕃茄紅

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：收集資訊，理性分析、抉擇。

【整體運★★★★☆】

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，容易引起不必要的麻煩；出門在外者可在關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報；財運一般，借助別人提供的投資訊息，會讓你的財運好轉。

【愛情運★★★☆☆】

忙碌的一天，留給伴侶的時間較少，買些小禮物送給對方，以免伴侶抱怨。

【事業運★★★★☆】

多留意身邊人士的談吐表現，這會成為你的靈感來源。

【財富運★★★☆☆】

今日有點懶散，對於努力賺錢興趣缺缺，不妨做個發財夢，但可別把幻想跟實際混為一談哦！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：做好份內事，少參與他人的討論。

【整體運★★☆☆☆】

談感情易發生不愉快，適合獨處的一天。工作繁忙，具有時限性的任務較多，冷靜下來積極處理可確保進度；精神不集中者出錯機率頗高。在與人溝通時多留意言行舉止，言多必失，小心惹來錢財糾紛。

【愛情運★★☆☆☆】

脾氣一點就燃，不宜跟伴侶靠得太近，更不要翻舊帳；單身者宜修身養性，不利約會、示愛。

【事業運★★★☆☆】

工作中雖然會遇到一些突如其來的麻煩，但有貴人相助，能順利渡過難關。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為損失將隨之發生。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：創業者應學會審時度勢。

【整體運★★★☆☆】

創業者有嘗試走別人沒走過的路的強烈想法，當風險與機遇並存時要審時度勢，學會變通。單身者有機會接觸朋友介紹的異性，可進一步了解對方。財運較好，可以選擇績優股進行適當投資。

【愛情運★★★☆☆】

很能包容另一半，甚至有縱容的傾向，小心對方因此而犯錯唷！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，注意忽冷忽熱、反覆無常的工作態度，這樣除了會困擾自己以外，也會造成同事的困擾喔！

【財富運★★★★☆】

朋友們主動邀約請客或是送禮物給你，都會讓你大受感動喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 香檳金

開運方位：正北方向

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