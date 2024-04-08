本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「天上掉錢財」：夢想變現實

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要好好把握這波好運，就能帶來很不錯的財富，有人則是把夢想變成現實，中大獎改變自己的人生，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬馬

無論你是在賣場、電信行或是專櫃上銷售3C產品的服務員，在這段時間裡，一定要常保微笑，本周將會有許多不錯的機緣靠近，無論客人購買意願如何，你的親和力必須拿出來，認真的介紹產品，就能讓客人掏錢購買，甚至也會介紹其他人前來，讓你瞬間增旺財庫。

第四名：血型B型+生肖屬豬

如果你除了自身正職工作外還有在兼差的人，本周的副業有爆炸性的突破，在這段時間裡，副業的發展狀況非常良好，工時有向上攀升的趨勢，或是生意絡繹不絕，讓你備感欣慰，可以好好把握這波好運，能夠替你帶來很不錯的財富，但是要記得，還是要以正業為主，萬不可本末倒置。

第三名：血型B型+生肖屬猴

飲食是每天生活中，人們不可或缺的一環，如果你的工作是經營餐飲，或是在餐廳工作，這段時間裡，店裡的生意將非常忙碌，會有絡繹不絕的客人前來消費，也會有訂桌包場的情形，身為老闆自然樂開懷，若是員工也不用擔憂，一定會領到一筆額外獎金，犒賞努力工作的辛勞。

第二名：血型A型+生肖屬牛

假使你的工作是屬於工程類別的，例如水電或是道路修繕相關的，在這段時間裡，會有許多的案件到來，而且都是非常緊急，讓你在時間上備感壓力，有些應接不暇的感覺，本周確實是辛苦勞累的一周，不過你只要按部就班，一步步的完成任務，荷包自然能灌進滿滿的財富。

第一名：血型O型+生肖屬蛇

許多人都期待著不勞而獲，能夠從天上掉下滿滿錢財，讓自己財富自由，不僅提可以升生活品質，也不用再擔心錢財的問題，這雖然是充滿夢幻的想法，但是本周的你，可能就要把夢想變成現實，在這段時間裡，可以先向財神爺祈願，再去買張彩劵試試，說不定就能讓你改變人生。

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