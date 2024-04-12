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明明很虔誠拜拜…為何神明不幫我？怨天不如先做「這件事」

柿子文化／ 文‧張其錚
拜拜示意圖。圖/ingimage
拜拜示意圖。圖/ingimage

年輕時曾有段時間，我原以為老天爺待我不公、鬼魅作弄，日日憤恨有加，直到後來遇見高人，藉由分析與冷靜檢討，恍然覺悟問題就出在自己身上！自以為是的解讀，兼以不切實際的想像，即使各方助力不斷湧入，卻認為「什麼事都要等人家來救」，當然會與神明、冥界與陽間等各方面的好意越離越遠。沒有付出，又不肯改變，試問：怎能得到助力與收穫？總要學習找出問題癥結，方知推敲及分析答案。

除非去拜了邪神歪教，或許能快速得到「另類神力」，只是日後要付出多少代價，恐怕就無人能回答這個問題。若你有這種念頭，勸你三思。

不過，在獲得正神的「神助」之前，必須先思考「你信不信有神明存在？」與「你信不信祂？」撇去傳教層面，我跌跌撞撞這麼多年，從逃避、懷疑、憎恨，到接納與信服， 固然沒資格逼著別人必須相信，不過，歷經各種體驗後，我相信確實有神明存在，更相信神力始終圍繞身邊，在協助之外，也有指引、提示和督促的意味。

人與神之間的互動是很有意思的，未必非得要你實際看到不可。不管從靈動、感應， 還是籤詩或入夢等等，我個人實際感知的看法是：神明始終都在眷顧與看護著我們，只要堅信你所信仰的神明存在，並且崇敬祈禱及問候，神明真的會保佑你，在你遇到危難時拉抬一把，化險為夷。

只是人類對於與神明的互動，有四個錯誤認知，第一個是「學習態度」。

很多人總覺得「神既然這麼『神』，那麼凡事就請祂包辦，不就好啦？」有這種想法的民眾還真不少。但身為「人」，怎能不學習？怎能不體驗？懶到什麼事都要請神代勞， 那麼你活在世上的意義為何？我們可以請神明指引方向或請求助力，但不能凡事都要求神明代勞，這是我們自己的人生功課，豈有找「槍手」代寫的道理？

如果你願意把艱難的功課寫完，在過程中也確實執行，老天爺不會讓你孤立無援；在你面對檢驗、遭遇痛苦折磨的過程中，祂會從旁幫忙、協助你。只是一般人無暇感受這麼多，而是會放大自己所受的磨難。我不敢否認，因為自己難免也會抱怨咒罵，所以無法通過神明考驗，只能乖乖繼續接受挑戰。

第二個錯誤認知，是很多人平順當頭時，會將神明拋諸腦後，總要等到哪天吃癟了、踢到鐵板了、受挫折了，才會想到「找」神明保佑一番，且要求「立即見效」，否則就覺得這神明「不夠力」。這是人的本性沒錯，卻是「劣根性」！想一想，你平日不與神明互動，不尊敬祂，將祂擱在一邊，等到出事才急著前來相求，還要速成，未免也太現實無理了吧？

第三個錯誤認知則是不要以為「我只要每天認真唸經」、「我只要三餐認真燒香」， 就一定會獲得神明庇佑。有這種想法很浪漫，卻是痴人妄想。若是你坐不直、行不正，滿腦子邪門歪道，表面上整天阿彌陀佛、引經據典，私下做人行事卻缺德無良，以為背後有個「大哥」當靠山就可以跋扈自恣，那就無可救藥了。

最後的錯誤認知，則是「如何理解神的旨意？」這是很多凡人的埋怨所在。總有人不滿：「我誠心誠意祈求指示，哪知神明說的意思是什麼？指引就指引，明講就明講，為何要用暗示的？講得『曖昧不明』或『模稜兩可』，誰有這麼高的慧根和才智，去懂這些深奧道理啊？」

我說過，請不要用人的思維與邏輯，去度量「神明該怎麼配合」。記得：神沒有義務配合你，只有考驗你！但會留解方給你去找。因此，看不懂籤詩，為何不多唸點書呢？如果你實在又急又無助，需要有人趕快來解惑，至少還有解籤者，或是找到看得懂、能解釋的人，這並不困難。又有人頻頻抱怨：「我感覺不到神明對我的眷顧！」那麼請你捫心自問：你是否認真過好自己的生活？有沒有比較當下與之前日子的差異？你是否為現在與將來預做了規劃？

《每個靈魂都有故事》。圖／柿子文化提供
《每個靈魂都有故事》。圖／柿子文化提供

人生功課何其多，稍有不慎就落入萬丈深淵，因此這輩子要圓滿還真是高難度，只是， 若能真誠祈求神明引導同行，心中就會踏實得多。在無神論者眼裡，這一切可能都是不切實際的虛幻；至少在我心裡，神始終存在，雖然不斷考驗我，也不曾將我放棄，使得我這輩子的人生確實驚險，卻也精彩。

(本文摘錄自《每個靈魂都有故事》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

拜拜 神明

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