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「3星座」表面孤僻冷漠！卻容易成為人生大贏家 摩羯低調做事、處女絕不敷衍

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／canva
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有些人天生高冷，不太喜歡與人相處，認為自己一個人反而自由自在，也習慣自己做事。「搜狐網」列出了有三大星座，雖然表面孤僻冷漠，但卻最容易成為人生大贏家，分別是處女座、摩羯座、水瓶座的朋友。

處女座

在處女座的思想裡面，永遠都會把自己和情感依賴在別人身上，很多時候決定事情會猶豫不決。但是處女座的人對自己要求苛刻，不想只做到還好，要做就要做到最頂，一但訂出目標，就會編出完整個實踐程序，有一點做不好或是做不到的，他們就會一直鑽研下去，非讓自己滿意不可，處女座的人就是那麼不敷衍，因此也容易成功。

摩羯座

摩羯座的人是經典的孤單患者，個性內斂的他們不喜歡熱鬧的場合，要不是因為生活，他們更願意守在自己的世界裡。生活中的摩羯座不愛表達，是低調做事情的類型，他們是最能吃苦的星座，認為先吃苦後享樂的人生才叫人生，為了目標，無論再艱難也會堅持到底，最後成功，摩羯座的人認為這樣是值得的。

水瓶座

水瓶座的人向來獨來獨往、特立獨行，他們不喜歡參與社交活動，除非是必要，否則他們寧願自己一個人獨行，輕鬆又自在，基本上要約他們是很困難的。水瓶座是一個沒有什麼耐心的星座，想要成功，必須要學會成熟，在感情部分，他們不願意將時間和精力投入在一個人身上過久，但若遇到真正心儀的人，他們就會展開猛烈追求，經過水瓶座的一番努力，最終很難抵擋住他們的魅力進而答應。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

人生 患者 星座 水瓶座 處女座

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