快訊

波音747寫下航空奇蹟 華航貨機曾是超強金雞母

福原愛突和解江宏傑？業界人士曝「真實內幕」：有2大關鍵原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

下周生肖運勢／龍賺錢機會如雪片飛來、「這兩生肖」身邊出現貴人

旺好運／ 曼樺老師
圖/ingimage
圖/ingimage

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行3/17-3/23。上榜的會有誰呢?快點來看看。

【事業運前三名】

1.龍：

本周運勢威力四射，為第一名。經濟低迷的時代，許多賺錢合作的機會朝你而來，仍要小心審視，再做決定。

2.雞：

本周運勢火紅，貴人出現，為第二名。之前運作的案子可順利進行，讓你暨欣慰又得煩惱財務分配問題。

猴：本周運勢翻身，氣勢驚人，同為第二名。各方面都不錯，工作也順風順水，要把難得貴人緣，展現自我才華。

3.羊：

本周運勢還算穩定維持住，為第三名。驛馬星動多貴人，不要死守在一片山坡上。要隨機應變，多多接收新訊息。

【財運前三名】

1.雞：

本周財運大旺，業務績效獎金愛來豐沛收入。懂得做人的你，對於感謝貴人的回禮，做的很到位。

2.龍：

本周事業興旺帶動偏財機會，加上原有業外投資，總的來說，仍是財源廣進，值得開心，並且有目的性存一些錢。

3.羊：

財運如沐春風，本周繼續持續收入。蒼蠅肉也是肉，只要是正面的錢，付出勞力與智慧賺取的收入，都是值得開心。

【感情運前三名】

1.龍：

愛情桃花開起，在聚會歡鬧中結識談得來的異性，各方面條件都不錯，並且兩情相悅，可順利發展下去。

2.羊：

愛情如魚得水的一周，遊刃有餘。兩個都是剩女剩男，格外珍惜這份難得的因緣際會，天命註定。

3.雞：

愛情運甜蜜，喜歡和女友一起吃晚餐，不需要甚麼昂貴的大餐，重要的是有個喜歡的人陪你一起吃飯。

【健康運前三名】

1.龍：

健康運不錯，吃得飽睡得好，沒有什麼事好煩惱，無須擔心別人。郊外踏青看綠色，吃點有機食物都不錯。

2.猴：

健康運不錯，健康開始研究生機飲食，綠色蔬食，甚至晚上不吃澱粉，相信過些時日一定會有成果的。

3.雞：

健康運不錯，每日早餐現打的營養穀物粥，是精力充沛的補給，沒有人工香精及添加劑，食補是最好的營養品。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

生肖

延伸閱讀

晚年最幸福安逸的「5大生肖」生活富足身體好、也不會連累到兒女！

那些命格在農曆二月運勢高漲、得財順利？

2024年桃花運最旺！這些生肖人見人愛、花見花開

春天到來！「這3生肖」運勢大漲 財神降臨、財運滿滿

相關新聞

下周生肖運勢／龍賺錢機會如雪片飛來、「這兩生肖」身邊出現貴人

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行3/17-3/23。上榜的會有誰呢?快點來看看。

晚年最幸福安逸的「5大生肖」生活富足身體好、也不會連累到兒女！

你有想過你晚年的生活會是怎樣嗎？有些朋友在晚年能享受到特別的福氣，不但生活富足、身體健康，還能悠哉的坐在家裡，生活充滿樂趣，「搜狐網」指出，有5大生肖就是這麼幸福，在晚年健康又和樂。

每日星座運勢／處女秉持服務的熱忱 今日充滿收穫

2024-03-16牡羊座短評：與家人的互動良好。【整體運★★★★★】今天適宜和朋友家人到郊外野餐，不僅能換來好心情還可交到好運；從事創作的人，還可以從大自然中獲取靈感，思維豁然開朗，文思泉湧；財務出

今年各方面都很理想 ！「4星座」性格低調日子卻甜美 雙魚享受孤獨、巨蟹充滿溫暖

在這個喧鬧的世界中，有些人選擇保持低調，卻能擁有美好的日子。也許是因為他們不喜歡吸引眾人目光，或是只想在在平靜中尋找快樂，當然也可能是把時間投入在家庭、友情和藝術上，這種內在的豐富使得他們能夠在安靜的日子中獲得滿足和幸福。如同以下四大星座：

外表友善、內心超狠三星座？獅子意氣用事、天秤報復心重、這星座暗暗耍賤招

有些人很有個性，把「不好惹」三個字寫在臉上，但有些人外表看起來很善良，內心卻有黑暗的那一面。命理網站旺好運分享「這些星座看似善良，但其實非常狠心」，你是哪一種呢？

3星座一手爛牌也能打出王炸！他是「人群中的大師」總能絕處逢生

每個人的自身條件不一定都非常完美，不過有些人即使開局不順，依然能透過自我努力創造出美好未來。大陸命理專欄《大畫星座日常》分析三個星座「即使出生時一手爛牌，也能打出王炸」，其中最厲害的就是摩羯座，他們是隱藏在人群中的大師，集魄力、策略和勇氣與一身，不屈不撓，有絕處逢生的能力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。