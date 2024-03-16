下周生肖運勢／龍賺錢機會如雪片飛來、「這兩生肖」身邊出現貴人
命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行3/17-3/23。上榜的會有誰呢?快點來看看。
【事業運前三名】
1.龍：
本周運勢威力四射，為第一名。經濟低迷的時代，許多賺錢合作的機會朝你而來，仍要小心審視，再做決定。
2.雞：
本周運勢火紅，貴人出現，為第二名。之前運作的案子可順利進行，讓你暨欣慰又得煩惱財務分配問題。
猴：本周運勢翻身，氣勢驚人，同為第二名。各方面都不錯，工作也順風順水，要把難得貴人緣，展現自我才華。
3.羊：
本周運勢還算穩定維持住，為第三名。驛馬星動多貴人，不要死守在一片山坡上。要隨機應變，多多接收新訊息。
【財運前三名】
1.雞：
本周財運大旺，業務績效獎金愛來豐沛收入。懂得做人的你，對於感謝貴人的回禮，做的很到位。
2.龍：
本周事業興旺帶動偏財機會，加上原有業外投資，總的來說，仍是財源廣進，值得開心，並且有目的性存一些錢。
3.羊：
財運如沐春風，本周繼續持續收入。蒼蠅肉也是肉，只要是正面的錢，付出勞力與智慧賺取的收入，都是值得開心。
【感情運前三名】
1.龍：
愛情桃花開起，在聚會歡鬧中結識談得來的異性，各方面條件都不錯，並且兩情相悅，可順利發展下去。
2.羊：
愛情如魚得水的一周，遊刃有餘。兩個都是剩女剩男，格外珍惜這份難得的因緣際會，天命註定。
3.雞：
愛情運甜蜜，喜歡和女友一起吃晚餐，不需要甚麼昂貴的大餐，重要的是有個喜歡的人陪你一起吃飯。
【健康運前三名】
1.龍：
健康運不錯，吃得飽睡得好，沒有什麼事好煩惱，無須擔心別人。郊外踏青看綠色，吃點有機食物都不錯。
2.猴：
健康運不錯，健康開始研究生機飲食，綠色蔬食，甚至晚上不吃澱粉，相信過些時日一定會有成果的。
3.雞：
健康運不錯，每日早餐現打的營養穀物粥，是精力充沛的補給，沒有人工香精及添加劑，食補是最好的營養品。
（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）
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