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3月11日「龍抬頭」12生肖神龍加持…蛇有財運、鼠猴有貴人、雞業績飛天
國曆3月11日(周一)就是俗稱的農曆「二月二」龍抬頭，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，12生肖會在這些方面會「如有神助」，會被神龍加持，快來看看你的好運在哪裡吧！
這方面會如有神助
龍：感情加溫，情感變佳
蛇：財運滾滾，投資暢旺
虎：打敗小人，創業大發
兔：健康亨通，疾病治癒
馬：套牢解套，主管重視
羊：減肥成效，外形亮眼
猴：人際加分，拓展人脈
鼠：貴人亨通，被人幫助
狗：負面情緒，通通遠離
雞：業績提升，績效抬頭
豬：家庭和樂，誤會化解
牛：口福旺盛，吃福抬頭
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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