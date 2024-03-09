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3月11日「龍抬頭」12生肖神龍加持…蛇有財運、鼠猴有貴人、雞業績飛天

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為二月二「龍抬頭」，民眾舞龍慶祝。中新社
圖為二月二「龍抬頭」，民眾舞龍慶祝。中新社

國曆3月11日(周一)就是俗稱的農曆「二月二」龍抬頭，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，12生肖會在這些方面會「如有神助」，會被神龍加持，快來看看你的好運在哪裡吧！

這方面會如有神助

龍：感情加溫，情感變佳

蛇：財運滾滾，投資暢旺

虎：打敗小人，創業大發

兔：健康亨通，疾病治癒

馬：套牢解套，主管重視

羊：減肥成效，外形亮眼

猴：人際加分，拓展人脈

鼠：貴人亨通，被人幫助

狗：負面情緒，通通遠離

雞：業績提升，績效抬頭

豬：家庭和樂，誤會化解

牛：口福旺盛，吃福抬頭

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 龍抬頭

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