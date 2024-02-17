下周生肖運勢／狗事業超級旺、牛財運當頭、「兩生肖」越忙碌越好
命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行2/18-2/24。上榜的會有誰呢？快點來看看。
【事業運前三名】
1.狗
本週運勢衝勁十足，努力賺錢，為第一名。迎向戰鬥的龍年，保持旺盛鬥志，努力工作表現，可心想事成。
2.牛
本週運勢轉強，為第二名。行事順利，年前沒處理完的案子以及該收的錢都收回了，終於眉開眼笑。
2.羊
本週運勢福星高照，同為第二名。一開春上班就驛馬星動，頻頻出差，所謂「動者為財」，真是應驗了。
3.虎
本週運勢終於上升，為第三名。生意上夥伴的強力支持，責任不小。突然變得忙碌起來，甚至加班。
3.兔
本週運勢終於轉正，同為第三名。做業務的心思緊張，小心追逐短線操作，穩戰穩打，異中求同才是上策。
【財運前三名】
1.牛
終於站上財運的高峰，難得收入連日來，源源不斷好兆頭。開春財運氣勢如虹，簡直令人羨慕。
2.羊
本周財運上升，收的是辛苦錢，不過正財運豐厚，偏財少有的狀況下，必須要有準備，好好規劃保本的理財。
3.虎
本周事業開始忙碌，埋下未來收穫的種子。能忙是好事，無論賺得多少，至少不空轉，不浪費時間。
【感情運前三名】
1.羊
愛情運突然轉甜，愛情中的酸甜苦辣，百味雜陳，在你被他甩了之後，又再被他重新追回到手，真正感受到了。
2.狗
家庭運更加甜蜜，愛情保鮮需要用招數，偶爾改變一下居家佈置顏色，無論是窗簾，沙發套，或是桌巾，都能加分。
3.虎
本週感情運甜蜜，精神亢奮的你，滿臉微笑，間接帶動另一半的好情緒。倆人在一起，做甚麼事都開心。
【健康運前三名】
1.狗
本周健康運不錯，開始新一年度的健康計劃，游泳，瑜珈，羽毛球為主，希望更加保養好穩定的健康。
2.虎
健康運勢尚佳，為了維持體態，消除過年前的肥胖，針對大肚子進行了中醫調理及減肥，效果不錯。
3.羊
健康運勢不俗。你運動，孩子跟著你一起運動。晚上不再是宵夜應酬，而是運動場流汗把手機放下吧。
（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）
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