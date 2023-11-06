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桃花一路開到年底！「3星座」最近有望脫單 巨蟹要主動出擊、天秤交流頻率增

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桃花一路開到年底！這3星座最近有望脫單(圖片來源：Shutterstock)
桃花一路開到年底！這3星座最近有望脫單(圖片來源：Shutterstock)

去年許願今年能脫單的人，你們的心願實現了嗎？雖然2023年就要到底了，但也別現在就洩氣，還是可以加把勁，求取最後兩個月的好運。尤其是以下這幾個星座，仍然有一些力挽狂瀾的機會喔！就來看看科技紫微網的分析吧。

射手座

今年年初，射手座早已有不少脫單契機，但是，咳咳！都快年底了，還沒有順利脫單的射手座可以稍微反省一下，究竟自己有沒有在努力找對象？好在本月月亮進入射手，為你調適出有利戀愛的浪漫氛圍，射手們可能會遇到讓你很心動、能夠牽動你的情緒的人喔。

這是因為2023年11月，太陽與火星進入射手，到了年底則有金星進入射手，為你創造出一個有助於感情進展迅速的外在環境，非常適合你為愛出擊。四星交錯在射手的命盤之上聯合運轉，真是「忽如一夜春風來，千樹萬樹桃花開」。如果你在2023年結束前想達成脫單的心願，接下來幾個月就要好好努力一番了。挑選時可以把重點放在家人或朋友介紹的對象，很有機會從這個途徑認識優質又速配的異性哦。

巨蟹座

作為巨蟹守護星的月亮，在接下來的三個月可是全方位的為你出力喔！可能「只因為在人群中多看了你一眼」，故事就這麼發生了。年底前，巨蟹座容易遇到無心插柳柳成蔭的緣分，所以請多給自己製造一點機會。比如遇到心動的人，記得主動出擊，詢問聯絡資訊。在日常生活中，多熱心助人，加強人與人之間能量的流動，也能增加邂逅的機遇。

另外，受月亮影響，巨蟹的情緒會更容易波動，喜歡懷念過去，因此，跟前任有舊情復燃的跡象。如果真的想清楚了，這兩個月會是很好的復合時機。

天秤座

10月開始，水星月亮齊坐鎮，天秤座的桃花多到幾乎肉眼可見。當你覺得怎麼總是那幾朵無果的桃花綻放時，別因此失去耐心哦，免得在忙著惋惜沒看到星星的同時，又錯過了月亮的升起。好戲還在後頭，11月金星駕到，人際往來、交流溝通的頻率驟增，異性緣也蹬蹬蹬的往上漲。

年底前這幾個月的運勢，對心有所屬的天秤座特別友善。此段時間，很適合天秤向對方表明心意，得到積極回應的可能性很大。如果覺得不好意思，也可以找身邊的人幫忙推波助瀾，為你們製造關係升級的契機。

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