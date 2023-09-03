五生肖「別參加大型普度」！拜拜完不舒服「卡到陰」三招化解

農曆七月半為鬼節，若自認八字較輕敏感體質者，或最近氣色運勢不佳者，或身體多病常感不適者，旺好運谷帥臻風水命理師指出，今年2023癸卯流年犯太歲神煞（卯兔），歲破（酉雞），喪門（巳蛇），弔客（丑牛），病符（寅虎）等生肖，建議不要親自參加宮廟或大型社區普渡，以免靈體輕易被沖煞到，可請家人代表供拜。

普渡目的是施食好兄弟，切記不要求願，不要講太多話，請好兄弟享用即可。萬一參加普渡祭拜後擔心卡到陰，或感到頭暈不舒服者，可按照下列三方法救急，若情況無好轉一定要去醫院做檢查。

一、過金火去晦氣：

外出後入家門前，準備七張卦金對摺，放在外門入口地上，點火後跨越金火除穢氣，口中念誦七星咒 (讀音：魁、碩、權、衡、畢、輔、飄)再進入家裡，不可回頭。

二、洗身化煞法：

1. 準備一桶冷水與熱水混合的「陰陽水」。

2. 準備「化煞三寶 (艾草、茉草、芙蓉草) 」每種七葉。

3. 準備粗鹽一把。

4. 將化煞三寶、鹽、加入陰陽水，若加入「午時水」更佳。

5. 洗身法：由頭到腳使用上述化煞水全身洗淨過。

三、持咒化煞法：

洗身後，專心念誦「金光神咒」30分鐘至全身發熱出汗，可有效舒緩不舒服症狀以化解煞氣。

金光神咒： 天帝玄宗，萬氣本根，廣修萬劫，證吾神通， 三界內外，惟吾獨尊，體有金光，覆映吾身， 視之不見，聽之不聞，包羅天地，養育群生， 受持萬遍，身有光明，三界侍衛，五帝司迎， 萬神朝禮，役使雷霆，鬼妖喪膽，精怪亡形， 內有霹靂，雷神隱名，洞慧交徹，五氣騰騰， 金光速現，覆護真人，急急如玉皇光將律令敕。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

udn討論區