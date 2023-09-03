五生肖「別參加大型普度」！拜拜完不舒服「卡到陰」三招化解
農曆七月半為鬼節，若自認八字較輕敏感體質者，或最近氣色運勢不佳者，或身體多病常感不適者，旺好運谷帥臻風水命理師指出，今年2023癸卯流年犯太歲神煞（卯兔），歲破（酉雞），喪門（巳蛇），弔客（丑牛），病符（寅虎）等生肖，建議不要親自參加宮廟或大型社區普渡，以免靈體輕易被沖煞到，可請家人代表供拜。
普渡目的是施食好兄弟，切記不要求願，不要講太多話，請好兄弟享用即可。萬一參加普渡祭拜後擔心卡到陰，或感到頭暈不舒服者，可按照下列三方法救急，若情況無好轉一定要去醫院做檢查。
一、過金火去晦氣：
外出後入家門前，準備七張卦金對摺，放在外門入口地上，點火後跨越金火除穢氣，口中念誦七星咒 (讀音：魁、碩、權、衡、畢、輔、飄)再進入家裡，不可回頭。
二、洗身化煞法：
1. 準備一桶冷水與熱水混合的「陰陽水」。
2. 準備「化煞三寶 (艾草、茉草、芙蓉草) 」每種七葉。
3. 準備粗鹽一把。
4. 將化煞三寶、鹽、加入陰陽水，若加入「午時水」更佳。
5. 洗身法：由頭到腳使用上述化煞水全身洗淨過。
三、持咒化煞法：
洗身後，專心念誦「金光神咒」30分鐘至全身發熱出汗，可有效舒緩不舒服症狀以化解煞氣。
金光神咒：
天帝玄宗，萬氣本根，廣修萬劫，證吾神通，
三界內外，惟吾獨尊，體有金光，覆映吾身，
視之不見，聽之不聞，包羅天地，養育群生，
受持萬遍，身有光明，三界侍衛，五帝司迎，
萬神朝禮，役使雷霆，鬼妖喪膽，精怪亡形，
內有霹靂，雷神隱名，洞慧交徹，五氣騰騰，
金光速現，覆護真人，急急如玉皇光將律令敕。
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