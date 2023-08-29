第三波水逆強度放大！揭12星座需要注意事項「化解方法曝光」

2023年的第三次水星逆行來臨了！在8月24日3：59至9月14日2:40之間，水星將逆行於它的守護星座——處女座，因此相較於以往，這次的水逆影響強度會被放大一些。在此期間，大家遇到各種出行計畫、工作細節、溝通交流上的問題時，一定要特別留心，避免丟三落四，給自己帶來不必要的麻煩哦。



不過別擔心，只要注意防範，水逆也能平安度過的！接下來就讓科技紫微網為12星座提醒各自需要注意的事項吧。

牡羊座

牡羊在水逆期間要注意說話的表達方式。有時候只要稍微婉轉一點，事情就能辦得漂漂亮亮。不然，如果引發誤會或爭執，後續會有更多麻煩。另外，做事最好更有計劃一些，做好幾個備案，否則遇到突發狀況，會讓你瞬間失去耐心，並因為行動匆忙而錯誤頻發。

金牛座

你與另一半之間可能會發生摩擦，這個時候能退一步就退一步。雖然水逆期間天不時、地不利，但只要你能做到人和，就能相安無事。另外，最近不建議劇烈運動或體驗刺激性娛樂項目，甚至連投機性投資行為都該避免，可減少意外發生。

雙子座

家人之間最重要的就是互相理解與支持。如果做不到，也無需強迫對方接受自己的觀點，不如儘量減少接觸。尤其水逆期間，應避免討論敏感話題，否則容易爆發爭執。另外，如果你最近正在買房、裝修、或需要處理房地產相關事宜，我們也建議你細心一點，多多檢查細節。

巨蟹座

水星這次逆行在你的第三宮（溝通宮、學習宮），在此期間你最需要做的就是謹言慎行，避免過於急躁的決定。尤其在職場上，指令不管上傳或下達，要確保資訊的準確性。求學或準備考試的朋友們，心情狀態可能會受到影響，讓你感到效率降低。穩定情緒，減少外界干擾，專注在自己的事情上即可。

獅子座

簡單一句話，務必看好自己的錢包！在財務和資源管理方面保持謹慎，避免過度花費。水逆期間，每動用一筆較大金額時，都應先反覆考慮「這筆錢非花不可嗎？」否則等到花下去以後，你會覺得這筆錢花得很虧哦。

處女座

水星逆行在你的命宮，所以這次所有的處女座都可能感受比別人更明顯一點，無論情緒、大腦運轉速度、日常交通，工作、健康方面，都容易出現一些小問題。不過儘管如此，還是要好好打起精神應付，不要讓水逆來找麻煩。9月也正好是你的生日月份，相信你有能力順利過好生活的！

天秤座

水逆期間，你的情緒波動會被放大，情緒低潮會頻繁降臨。你可能有種不受理解的落寞，也許會懷念前任，也許覺得自己不夠好，覺得生活沒意思……那就停止情緒，放空自己吧，迷茫也是對自己的一種清理和打掃。沉澱之後，你會找到內心的平衡。

天蠍座

受到水逆影響，你近期可能會有點吹毛求疵，喜歡挑別人的刺，對待旁邊的人尤其沒有耐心。保持開放溝通態度，可避免與朋友之間發生不必要的爭吵。人和人之間的關係本就需要費心維護，如果你覺得自己的情緒很容易被某人影響，那大可以選擇默默疏遠，這也不失為一種解決方案啊。

射手座

水逆期間，你一直隱忍的情緒會突然爆發出來。或許你對目前的工作早已不滿，但你在自我說服之後忍了下來，只是這種想要辭職跳槽的想法最近可能突然再次衝上腦門。穩定好自己的情緒，做好自己的本職工作，避免與上司發生衝突。等到水逆結束後，再謹慎考慮對職業生涯的決策。

摩羯座

水逆對你的影響不很大，頂多就是情緒上的不穩定，或外出旅遊期間會遇到一些突發的小麻煩。學生族受這次水逆的影響會較為明顯一點，如果你正在準備專題研究、或收集出國申請的資料，你可能會遇到外界因素的干擾，進度被延遲。

水瓶座

水瓶座在這次水逆期間受影響的首位是金錢方面的運勢。此時最好避免大額的資金流動、財務投資、及大宗款項支出，並拒絕為他人借貸擔保。另外也要多留心合作關係，確保財務安全，並避免與合作夥伴產生衝突。

雙魚座

合作關係上容易發生意見不合，這關係包括與伴侶相處、以及與同事朋友的配合。你可能會與對方出現誤解或小爭執，此期間應注意不要跟前任聯繫或搞曖昧，也不要冷戰與賭氣。在事態還沒惡化之前，先坦誠溝通，理解彼此的需求，避免將問題複雜化或升級。

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