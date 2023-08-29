超級藍月將在8月底出現！ 命理專家曝「招財祕法」：錯過要等6年
今年8月31日晚上6時10分將出現「最大滿月」，因為8月罕見二度滿月，天文界稱這是「超級藍月」，而命理專家柯柏成指出，很難得能遇到這種日子，自古以來很多法術會在這個時間進行，因此他也分享了「招財祕法」，要讓民眾財運滾滾來，錯過這次要等2029年！
柯柏成在臉書表示，所謂的超級月亮，就是月球因軌道運行到達近日點，會比平常看到的月亮大上14%左右，今年的8月份正好有兩次超級月亮，其中8月31日的超級月亮是今年13次的滿月中離地球最近的一次，距離僅近到35萬7340公里視直徑可達33.43角分。
他介紹，在西洋的民俗中一個月當中第二次的滿月就是「藍月」，今年有十三次的滿月，這個月8月1日是滿月，8月31日又遇到一次滿月，因此8月31日就是「藍月」，加上離地球特別近也稱之為「超級藍月」。因為機率少見，所以不是常發生，大約兩三年才會發生一次，因此在英文裡面是隱喻不常發生的事件 （Once in a blue moon）。柯柏成強調「既然很難得遇到，所以自古以來就很多法術都會在這個時間進行，有種招財祕法，就適合在這一天進行」。
招財密法的方法是：首先準備一個淺的碟子或盤子，大小可以容納以下的錢幣就可以，在盤子的中心放置6個字朝上的台幣1元硬幣圍成一圈，接下來在外圍上12個字朝下的台幣5元硬幣，之後加上乾淨的水，使其淹過硬幣，最後拿到月光下，在「超級藍月」的曝曬下靜置至少1個小時，之後將水拿去澆花或家中的盆栽，硬幣可以放在家中財位或分送家人好友帶在身上，而在三次的滿月期間內，就可以為自己帶來財運。
柯柏成表示，如果錯過這次「超級藍月」，下次的「超級藍月」就要等到2029年，提醒想招財的民眾別錯過！
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