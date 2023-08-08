立秋撞上父親節！命理師：今天多吃這些「黑白食物」、辛辣油膩別碰

今(8)日是廿四節氣「立秋」，也是父親節。《李行開運攻略》臉書粉專分享「立秋」代表的意義，還有今天的轉運事項，快來看看吧！

立秋一般預示著炎熱的夏天即將過去，秋季即將來臨。立秋（節氣）以後，秋後下一次雨涼快一次，因而有「一場秋雨一場寒，十場秋雨要穿棉」的說法。

立秋飲食以滋陰潤肺為原則，可多吃蓮子、木耳、山藥、芝麻、蜂蜜與水梨等食物，辛辣與油膩食物少碰。

節氣有趣諺語：

『早晨立秋涼颼颼，晚上立秋熱死牛』。

💁🏻‍♂️這有兩種說法：一是按照立秋日在農曆六月稱為早秋，在農曆七月稱做晚秋；二是以立秋當天時辰來區分。

而今年的立秋在寅時，以農曆來看是六月廿二日，兩種說法皆為早秋，如此期待看看立秋後的天氣是否會比較涼爽～

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💫《李行老師 天天轉運日》💫

2023.08.08(二) 戊戌日／ 癸卯兔年(農)六月廿二

👉轉運色：橙色、綠色

👉轉運數：7、5、6

👉轉運時：9:00~11:00

👉轉運生肖：蛇牛羊

👉當沖生肖：龍

💵求財運：正北方

💼求事業：東南方

👤求貴人：東北方、西南方

💑求桃花：東南方

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🌞暖男老師小提醒： 今天是節氣立秋，即是秋天的開始，要少吃辛辣的食物，以免過度發散肺氣，才能更養生喔!

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