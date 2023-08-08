快訊

學1個字要唸上萬遍 聽障女孩靠讀唇語考上北京清華博士生

藝人陳志強酒駕判2月 今現身北檢繳6萬易科罰金

摺疊直播Day 5未壞！YouTuber沒靈魂狂摺三星Galaxy Z Flip5逾31萬次 「賈伯斯」意外曝光

立秋撞上父親節！命理師：今天多吃這些「黑白食物」、辛辣油膩別碰

聯合新聞網／ 李行開運攻略
圖為銀耳蓮子雪梨露。記者鄭清元攝影／報系資料照
圖為銀耳蓮子雪梨露。記者鄭清元攝影／報系資料照

今(8)日是廿四節氣立秋」，也是父親節。《李行開運攻略》臉書粉專分享「立秋」代表的意義，還有今天的轉運事項，快來看看吧！

立秋一般預示著炎熱的夏天即將過去，秋季即將來臨。立秋（節氣）以後，秋後下一次雨涼快一次，因而有「一場秋雨一場寒，十場秋雨要穿棉」的說法。

立秋飲食以滋陰潤肺為原則，可多吃蓮子、木耳、山藥、芝麻、蜂蜜與水梨等食物，辛辣與油膩食物少碰。

節氣有趣諺語：

『早晨立秋涼颼颼，晚上立秋熱死牛』。

💁🏻‍♂️這有兩種說法：一是按照立秋日在農曆六月稱為早秋，在農曆七月稱做晚秋；二是以立秋當天時辰來區分。

而今年的立秋在寅時，以農曆來看是六月廿二日，兩種說法皆為早秋，如此期待看看立秋後的天氣是否會比較涼爽～

-

💫《李行老師 天天轉運日》💫

2023.08.08(二) 戊戌日／ 癸卯兔年(農)六月廿二

👉轉運色：橙色、綠色

👉轉運數：7、5、6

👉轉運時：9:00~11:00

👉轉運生肖：蛇牛羊

👉當沖生肖：龍

💵求財運：正北方

💼求事業：東南方

👤求貴人：東北方、西南方

💑求桃花：東南方

-

🌞暖男老師小提醒：

今天是節氣立秋，即是秋天的開始，要少吃辛辣的食物，以免過度發散肺氣，才能更養生喔!

◎本文內容已獲 李行開運攻略 授權，未經同意禁止取用轉載。

立秋 節氣

延伸閱讀

鬼月腳步近！立秋6生肖超旺 命理師：運勢不佳者可以這樣做

威力彩頭獎高達2.2億 命理專家曝3星座「高機率獨得獎金」

今立秋！彭啟明：一大雨一炎熱南北天氣真的兩樣情

林瑞陽長子林禹曝父親節心聲 帥氣咖啡師和陳妤曖昧中

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦