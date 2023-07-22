惡魔在身邊？24題小測驗：你有像《鬼滅之刃》無慘的反社會人格嗎？

你是否曾被《鬼滅之刃》中那些令人戰慄的鬼角色所吸引，並好奇他們的人格特質如何與現實生活中的人相關連？如果我告訴你，現實生活中，每二十五個人就可能有一個人具有反社會人格，你會不會感到震驚？這些人可能就在你的左右，他們可能是你的同事，甚至是你的伴侶。

專業諮商心理師林萃芬在她的新書《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象》（時報出版）中探討了這個問題，並透過分析《鬼滅之刃》中最令人畏懼的鬼角色「鬼舞辻無慘」，來揭示反社會人格的形成。現在，就讓我們一起深入這個你可能從未注意過的恐怖現象，並了解如何保護自己免受其傷害。

反社會人格，就在你身邊？沒犯罪，也能是隱藏的危險

做感情諮商的時候，我發現很多當事人敘述情人或伴侶的行為都很像反社會人格。還有很多企業遇到的不良同仁也有可能是反社會人格，譬如說，會盜領顧客的銀行資金轉去投資，或是「挪用」銀行資金借錢給主力炒股賺利息，或是報假帳親吞公司資產，或是看到公司制度的漏洞藉以謀取利益。

曾經有當事人問我：沒有殺人也是反社會人格嗎？答案是的。沒有犯罪，不代表沒有反社會傾向，沒有殺人，也不代表就不是反社會人格。就讀知名學府，也可能有反社會傾向。事業成功，也可能有反社會傾向。

認識隱身人群的反社會特質，測驗教你避開潛在威脅

你是否知道周遭可能藏有具有反社會人格的人？他們的行為模式或許在你眼前，但你還未意識到。接下來的這個簡單測驗，可讓你敏銳地識別他們，記錄在腦海裡並保持必要的距離，避免你的人身和財產安全受到威脅。

這二十四題的測驗，基本上都是揭露反社會人格的行為模式與特質，多個「是」的回答就可能指出越強烈的反社會特質。在這種情況下，你需要做好安全措施，避免觸怒他們或挑起他們的防衛心態，必要時更要尋求公權力的協助。

【測驗】周遭有像「鬼舞辻無慘」一樣的反社會人格嗎？ (01)跟父母的關係很疏離，覺得自己跟父母沒有什麼話好說的。 (02)學生時代缺乏完成學業的動機，不斷的曠課，有逃學習慣。 (03)學生時代曾經違反校規，離開學校後為了生存，也曾經從事犯罪違法的行為。 (04)對別人細微的情緒變化非常敏感，特別會區分對方是強者還是弱者，一旦知道對方是弱者，會毫不留情欺負弱者。 (05)渾身散發著過度的自信，總是認為自己比別人更聰明、更有能力。 (06)會說謊、偽裝、隱藏真實的面目，認為這樣做只是達到目的之手段而已。 (07)嘴巴上常常說「真的很感謝你」，但行為上卻是忘恩負義、過河拆橋的。 (08)表面上善體人意、為對方著想，但行為上卻侵占別人的財務、權益，或是把自己要負的責任推給對方。 (09)很敢於對別人提出誇張過分的要求，而不會覺得有任何不好意思，只在意自己有沒有獲得利益。 (10)會長時間和別人維持眼神接觸，甚至是長時間怒目瞪視對方。 (11)為了追求一時的興奮感，會對公共場所做出破壞性的行為。 (12)常常會感到很無聊，想要出去外面找點樂子。 (13)當周遭人認為他是「不可靠、 不誠實、不誠懇」的時候，他也不會對自己的不當行為感到懊悔或羞恥。 (14)喜歡控制、操弄別人，精於算計利益，會在不知不覺中把別人的金錢變成自己的。 (15)奪取別人的財產後，既不會有心理壓力，也沒有罪惡感，反而認為是對方自己願意的，或是對方不夠聰明。 (16)不信任周遭人，總覺得有人會陷害他，只相信自己。 (17)會合理化自己的報復心理，會認為這是被害人造成的，對方應得的報應。 《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象》書封。圖/時報出版社提供 (18)明明知道講什麼話會傷害對方，卻偏愛說些刺傷人心、踐踏對方自尊的話。 (19)有溝通不良的問題，當他感覺被人拒絕，就會產生報復行為，想讓對方受到傷害。 (20)常常用語言威脅別人，或是用行為威嚇別人。 (21)當別人形容他是狠角色，反而會感到驕傲，覺得自己是有力量的，別人是膽小的。 (22)會跟攻擊性高的同伴為伍，認為這樣才能保護自己。 (23)人際互動時會挑撥離間，讓團體中其他人互相仇視彼此，或是無中生有誣陷毀謗別人的名譽。 (24)會把內心負向的情緒遷怒到動物身上，喜歡看動物慢慢被虐殺而死的過程。

(本文摘錄自《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象》，時報出版，未經同意禁止轉載。)