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周五迎「小暑」磁場轉換！ 命理師：這5生肖福運相隨
本周五(7/7)迎來小暑，天氣將一天 比一天熱，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，小暑進入未月，後天八卦進入坤卦，是快速學習跟速成記憶的時節，別錯過三級跳的機會。另外，小暑也是磁場轉換的時間點， 運勢不佳想轉運者，建議小暑期間(7/7-7/22)多戴黃色寶石、穿偏黃色或 米黃色衣服，隨身攜帶 淡黃色吊飾，都有助化煞轉運。
邱彥龍老師分析，在小暑節氣裡(7/7-7/22)運勢最強的生肖有猴、雞、鼠、馬、蛇5個生肖：
Top5：蛇
屬蛇的朋友，在這段期間，官運、事業運強，多多上台展現自我，能獲得不少青睞，團體聚會上容易被矚目，但在投資上要冷靜選擇，容易出現變卦或危險。
Top4：馬
屬馬的朋友，在這段期間，擁有大事業與訂單，能聚集一幫志同道合的朋友一起做事，會有不錯的成效與財運，但盡量避免有感情糾葛，事業會更順利。
Top3：鼠
屬鼠的朋友，在這段期間，正、偏財運極佳，擁有突然來的大財運與好運，感應力很強，在事業上也有財運跟工作機會來找，善用自我的專長，會有很棒的收獲，但與人溝通要有技巧，也要注意交通安全，才能守住你的旺好運。
Top2：雞
屬雞的朋友，在這段期間，善用溝通，可以財富倍增，財神與你緊緊相隨，出門也容易遇到貴人提攜跟幫助，太危險的工作要注意安全，若有身體不適要去做一下檢查。
Top1：猴
屬猴的朋友，在這段期間，財運、事業運、正偏財都超旺，溝通上也非常流暢，雖然事情都需要你打理，但會自帶流量，許多的焦點都會在你身上，有升官發財的機會，擁有名利雙收的好運氣。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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