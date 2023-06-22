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端午節製作午時水開運招財方法一次看 朝這方位立蛋也可旺財

聯合新聞網／ 綜合報導
端午節有立蛋的習俗。記者魯永明／翻攝
端午節有立蛋的習俗。記者魯永明／翻攝

又到了吃粽子和立蛋的端午時節，今（22日）是農曆五月初五，民俗專家黃濤特別指出在端午節這天的禁忌及8個開運方法。

《TVBS》報導，黃濤表示古代人們觀念認為「五月初五」是「惡月惡日」，會有瘟神降臨，易引來瘟疫、厄運等，因此極其不吉利。端午節當天禁止行房、嫁娶，不過只要不影響精神和體力，就無須過於擔心，另外由於端午節也是至陽之日，代表至陽跟至陰是同時轉換，雖無玩水禁忌，仍要多加注意安全，盡量別去山區，有句諺語說「端午節，天氣熱，五毒醒，不安寧」，去山區、郊外要注意安全、避開危險。

此外，黃濤提到在端午節這天可以讓整體運勢提升的方法

一、在中午11點到13點之間「裝午時水」，在湧泉、井水或辦公室、住家廚房水龍頭的水裝起來後，放在陽光照射處30分鐘，吸收陽光的正面能量，轉變成「純陽水」，接著站在房屋正中心朝向「西南方死門」的方向撒上十二次水，能夠化解災厄，增加陽氣，剩餘的水要從內部向外部灑，以淨化住宅並提升宅運。也可以在住宅內的「東北方生門」位置，用午時水輕輕拍打身體淨身（由頭至脖子、胸部往下），去除霉氣，增加財氣。

二、讓陽光照射進住宅內，可去除穢氣、煞氣。

三、端午節當天早上7點到9點間，往南方納「大吉之門生門」的好財氣、旺氣；早上9點到11點之間往東北方納「丁奇＋乙奇＋開門」的貴氣，特別對於業務、需要業績的民眾來說，務必要走走看，增加成交機率。

四、中午11時點到1時點之間，在東北方立蛋可以旺財運，若要求桃花運，可在北方立蛋、增加桃花的機會。

五、可在門口掛菖蒲、艾草以避邪、開運，若剛好有抹草、艾草或榕樹葉，也可加進去午時水，更加增添效果。

黃濤也在臉書粉專「奇門遁甲-黃濤」分享「端午財水食譜」，取2枚50元金幣、6枚10元硬幣、1枚5元硬幣、3枚1元硬幣，總共168元，加午時水與一把鹽巴一起煮沸後冷卻，拿瓶子裝起來，放在開門的45度角，或是家中「東北方」，也就是藏風納氣的明財位，可以催動財位。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

端午節 禁忌 開運 財運

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