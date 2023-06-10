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三星座是行走的「發電機」 雙魚好溫柔、雙子秀優點、第一名狠角色

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為正妹示意圖。圖片來源/ingimage
圖為正妹示意圖。圖片來源/ingimage

有些人很懂得散發自身魅力，一舉手一投足，都能吸引到許多追求者，命理網站旺好運分享「這些星座容易招蜂引蝶？」，來看看有哪些星座電力十足。

第三名：雙魚座

雙魚座本身就有一種慵懶又溫柔的魅力，他們同時還非常感性，除了很懂得如何關心人之外，又給人一種需要被照顧的感覺，許多人都敗在他們這樣的性格之下，會令人念念不忘。

第二名：雙子座

雙子座非常聰明，他們很清楚知道自己的優勢與劣勢，在別人面前會把自己最好的一面加強放大，就有機會讓人留下好印象，也容易獲得不少追求者，是非常懂得如何展現自己的一群人。

第一名：天秤座

天秤座一直以來都屬於外貌協會，對於品味及打扮是非常注重，因此很容易在公開場合吸引許多人的目光，同時他們也非常懂得如何散發自身的魅力，一下子就吸引到不少追求者，是情場上很厲害的狠角色。

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