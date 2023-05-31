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最喜歡刁難人三星座！水瓶只惹自己人 第一名「控制狂」煩死所有人

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座常讓人覺得刻意刁難，很難相處。圖為吵架示意圖。圖片來源/ingimage
有些星座常讓人覺得刻意刁難，很難相處。圖為吵架示意圖。圖片來源/ingimage

有些人總是處處刁難人，雖然有時候是希望別人可以做的更好，但卻讓人有龐大的壓力。命理網站旺好運分享「這些星座就是喜歡刁難人！？」，快看看身邊的人上榜沒吧！

第三名：水瓶座

水瓶座通常只會刁難自己在乎的人，因為他們希望每個人都能夠有所成長，但總是用錯方法，不僅無法讓大家進步，還可能會把自己的形象與人際關係搞得很差。

第二名：雙子座

雙子座其實蠻懶惰的，他們根本不想花時間去刁難別人，除非遇到他們討厭的人或是有想惡作劇的念頭，他們就會處處針對，最後還可能會影響到自己的身心。

第一名：處女座

處女座對很多事情總是處處刁難，因為他們很有自己的想法，雖然大多情況下都是希望可能把事情做得更好，但如果事情不是按照他們的計劃去走，他們就會刁的很刻意。

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