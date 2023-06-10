每日星座運勢／天蠍多留意財經消息 做好計劃行動
2023-06-10
牡羊座
短評：平凡的一天，要在平凡中感覺生活的情趣。
【整體運★★★☆☆】
今天感情過於沉悶，很難帶給對方新鮮感，容易使感情變淡。多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，讓你覺得生活豐富多彩。有機會到運動場健身鍛鍊，身體輕鬆能助你思路更加清晰。
【愛情運★★☆☆☆】
情緒低落，容易把氣出在另一半身上，對方不理解時很容易產生摩擦，為小事而爭吵。
【事業運★★★☆☆】
長輩們對你管得過多，讓你覺得煩。別生氣，他們說你也是為你好，表現得順從一些才好！
【財富運★★★☆☆】
小聰明能夠解決大問題，但今天要小心聰明反被聰明誤，與財神錯身而過。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：6:00-7:00am 湖水綠
開運方位：西北方向
金牛座
短評：遇到事情和困難能得到有效的解決。
【整體運★★★★☆】
戀情沒新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情勉強不來；工作中表現出超強應變能力，能得到同事欣賞，如更注重團結合作，定能為事業發展添磚加瓦；資金周轉上易出現困難，但能得到朋友所送之炭，燃眉之急可解。
【愛情運★★★☆☆】
有機會接觸到條件不錯的對象，別太木訥，主動追求才有進一步認識的可能！
【事業運★★★★☆】
幹勁十足，對自我要求甚高，希望有好的表現，也容易達成所願，不過千萬別驕傲唷！
【財富運★★★★☆】
幸運快樂的一天，運氣真的還不錯，金錢方面易有喜訊！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-10:00am 淺海藍
開運方位：東南方向
雙子座
短評：口才佳，容易給異性留下良好的印象。
【整體運★★★★☆】
已婚者在另一半面前多表現溫情，可以營造出溫馨、甜蜜的氛圍，讓兩人的感情不斷升溫。單身者在與異性約會時，表現落落大方，言語幽默風趣，在自然輕鬆的氣氛中，增進彼此的了解。
【愛情運★★★★★】
感情超級豐富的一天，很容易被感動！單身者稍微有異性對你好一點，你就易被電到。
【事業運★★★☆☆】
求知慾望強烈，有時間不妨多到圖書館看書，會讓你很充實。
【財富運★★★★☆】
財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會大賺一筆。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：2:00-3:00pm 墨玉綠
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：強烈的占有慾會讓你的愛情受到損傷。
【整體運★★★★☆】
與異性交往時要懂得循序漸進，慢慢培養感情，太直接的占有慾會容易把對方嚇跑；今天財運不怎麼明朗，不宜做重大投資、採購、簽約等決定；注意調整好的情緒，感到壓力時可去咖啡廳待一會兒，舒緩心情。
【愛情運★★★★☆】
單身者自我保護意識較強，難以打開心扉，對方難以靠近你；已婚者關係融洽，愛情得到升華。
【事業運★★★★☆】
特別能為他人分憂解難，在生活、工作中都很受歡迎，讓你很有滿足感。
【財富運★★★☆☆】
要多注意時下的財經新聞，對你很有幫助。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：6:00-7:00am 玉米黃
開運方位：正南方向
獅子座
短評：多讚美周圍的人，他們會很樂意為你付出。
【整體運★★★☆☆】
良好的人際關係，在生活中能為你幫不少忙。收到一堆信件沒有回覆，利用今天的空閒一次處理完畢。桃花運不錯，會有意料之外的相遇，努力表現哦。給父母買套合身的衣服，他們會為有你這麼孝順的子女而開心。
【愛情運★★★★☆】
已婚者與另一半相處甜蜜，令感情大增；單身者與朋友相處融洽，人氣指數上升！
【事業運★★★☆☆】
運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，有機會從他人口中獲得商業訊息。
【財富運★★★☆☆】
對於道聽塗說得來的投資訊息，不可全信，只可參考。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：1:00-2:00pm 檸檬綠
開運方位：正南方向
處女座
短評：財氣臨門，鴻運緩緩而來。
【整體運★★★★☆】
單身者可得看緊身邊的好桃花，會有遭人半路攔截的危險；邀好友一同出門逛逛商店，會有偏財光臨；學生族對自我優勢拿捏較準，學習進度也因此增速不少，連人緣也因此好很多。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者將面臨考驗，當心因為情慾誘惑而造成的窘境。應慎選朋友，凡事要量力而為。
【事業運★★★★☆】
為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。眼光不錯，易買到稱心如意的東西。
【財富運★★★★★】
小財不斷，收入可觀。有進大財的跡象，但還得一步步來。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-8:00pm 羽絨白
開運方位：正南方向
天秤座
短評：心情舒暢，在平淡中體會快樂。
【整體運★★★★☆】
今天有得到原本不抱希望的金錢回報，存款指數向上攀升。股市或房地產方面的投資是很不錯的選擇。早、晚可去公園散步，呼吸清新的空氣，感受美麗的風光，你會感到神清氣爽，無比暢快。
【愛情運★★★★☆】
夫妻間多運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，關係會更穩定，更感甜蜜哦。
【事業運★★★☆☆】
特別敏感，對他人說的話比較在意，少靠近多嘴多舌之人，以免惹來口舌是非。
【財富運★★★★☆】
理財得宜，錢財流失較少，支出的部分大都花在投資上。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：8:00-10:00pm 湖水綠
開運方位：正南方向
天蠍座
短評：散播快樂，樂於助人。
【整體運★★★★★】
今天時間比較充裕的話可以去周圍的書店轉轉，買一本專業書看看，還會有意想不到的艷遇等著你。多留意今天的財經消息，敏銳的頭腦能幫你找到不錯的機會，做好投資計劃就趕快行動吧！
【愛情運★★★★☆】
已婚者多與另一半分享你的心情，對感情有加分作用；單身者異性助力強，有戀愛機會。
【事業運★★★★★】
衝勁十足的一天，趁著今日多做一點，把棘手的事務快快處理完吧！
【財富運★★★★☆】
金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：6:00-7:00am 石榴紅
開運方位：西南方向
射手座
短評：精力充沛，很有自信的一天。
【整體運★★★★☆】
情緒高昂，幹勁十足，以往遺留下來的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中的人只想黏在另一半的身旁，表現溫柔的一面；單身者想戀愛還得積極爭取。
【事業運★★★★☆】
有許多時間能與家人待在一起，享受到被家人寵愛的幸福，內心無比愉快。
【財富運★★★☆☆】
運勢一般，想投機取巧者，反而弄巧成拙。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-7:00am 芒果黃
開運方位：正東方向
摩羯座
短評：狀態甚好，個人魅力得到淋漓盡致的發揮。
【整體運★★★★☆】
浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個暗語，對方會和你熱情相擁。在投資項目的選擇上可學習「韓信點兵，多多益善」。求職運佳，求職者很容易成功，勇於表現是今日成功的關鍵，切不可畏首畏尾。
【愛情運★★★★☆】
有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握機會，獲得感情的機率高。
【事業運★★★★☆】
心情愉快，有機會與老朋友、老同學偶遇，還易從對方口中獲得對工作有利的消息。
【財富運★★★☆☆】
謹慎理財、步步為營可降低財務紛爭的發生率！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：8:00-10:00pm 青金石藍
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：運勢平順，有些小事情需要處理。
【整體運★★★☆☆】
今天是放鬆身心的日子，可以玩網路遊戲，讓你沉醉在遊戲的情節，有身臨其境的感覺；也可以看看經典的武俠小說，能喚起你心中成為英雄美女的夢想，讓你感懷生活，激發對美好明天的憧憬。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中的人感情難以突破，讓你的內心感到不安。別鑽牛角尖，要相信自己也相信對方才行。
【事業運★★☆☆☆】
容易有一些突如其來的困難讓你措手不及，做事應小心謹慎，感情用事會誤了大事唷！
【財富運★★★★☆】
當遇到錢財困境時，有貴人相助，事情進行得很順利。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-7:00am 翡翠綠
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：想太多易鑽牛角尖，宜放空思緒。
【整體運★★★☆☆】
情緒低迷，覺得精神無所寄托的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會。財運頗好，情場失意卻又換來不斷攀升的正財運。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者避免輕信他人的閒言閒語，以免引發爭吵，兩個人生活，應相互信任，互相支持。
【事業運★★☆☆☆】
很有想法，但不宜急著表達，有被人潑冷水的危險，醞釀成熟後再說吧！
【財富運★★★★☆】
對金錢的敏銳度提高，理財有一手，有不錯的進帳。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-10:00am 玳瑁棕
開運方位：東北方向
【延伸閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言