快訊

戴正吳讓夏普轉虧為盈 但申請日本居留證被拒的祕話

拳頭都硬了！台中男對嬰兒直呼10多巴掌 2幼童在旁驚嚇到不敢動

備胎王子復仇記？英國哈利回憶錄的相愛相殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本週「生肖+血型」財運最旺TOP5！A型這生肖「不勞而獲」：錢直接入袋

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
圖／ingimage

在本週前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人能夠憑藉三言兩語，不勞而獲的增加財庫，有人卻能透過轉職，找到高薪工作，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬鼠

在這星期的財運上，有點屬於不勞而獲，錢財的好運來自於身旁親友，可能是父母，或是伴侶，他們將會有一筆資金入袋，或許是投資項目期滿領回，也或許是公司發放的獎金，你可以用甜言蜜語，撒撒嬌，說些好聽話，就能得到分紅，不過一定要有感激的心，這樣大家的感情就會更融洽。

第四名：血型O型+生肖屬馬

「天生我材必有用，千金散盡還復來」，日前在財運上，可能有些損失，或許是投資失利，或是更換家電、維修交通工具等，讓自己的財庫有所破漏，但是本週可望有新氣象降臨，無論你是從事哪一種行業的工作，只要努力不懈怠，就會有相當不錯的收穫，讓你的存款向上攀升。

第三名：血型B型+生肖屬雞

本週在3C電子業的人有福了，財運相當強盛，有望得到額外獎金，讓自己笑到合不攏嘴，特別是業務類型的人，尤其是銷售大型設備的人，請在這個時候，勤跑業務，多多和客戶聯繫，非常有機會可以說服對方更換設備，到時候就能接到一筆大訂單，為自己的業績加分。

第二名：血型O型+生肖屬兔

在上班族當中，如果你是正要轉職、面試的人，這個星期將會有非常好的運勢，能夠找到屬於自己心滿意足的工作，不僅待遇遠勝先前的薪資，而在工作內容上，也能讓你得心應手，財庫瞬間扶搖直上，但是要建議你，在面試的過程中，一定要保持謙虛的心，千萬不可誇大吹噓。

第一名：血型AB型+生肖屬狗

本週的投資運勢非常強盛，尤其是不動產方面，如果手上資金足夠，可以往住家南方、西南方等方位去尋找，能夠找到相當不錯的物件，若是閒錢沒有哪麼多的人也不用羨慕，可以嘗試短期的股票投資，以科技產業或傳統產業為主，短期內能獲得不錯的收益，但是千萬記住，一定要見好就收。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 生肖運勢

延伸閱讀

下周生肖運勢／蛇人脈就是錢脈！4生肖愛情生活多采多姿

吉星高照！5月「3生肖」財運大爆發 這生肖苦盡甘來「錢等著入袋」

天生金魚腦？超級健忘的生肖TOP3 第一名太急躁馬上就犯錯

周六立夏到！1生肖當心有車關、與上司衝突增 命理師曝破霉運方法

相關新聞

本週「生肖+血型」財運最旺TOP5！A型這生肖「不勞而獲」：錢直接入袋

在本週前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人能夠憑藉三言兩語，不勞而獲的增加財庫，有人卻能透過轉職，找到高薪工作，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：魔羯職場遇勁敵 天蠍「1舉動」增加桃花運

水星逆行金牛，是我們調整價值觀的好時機。木冥將有相位，有即知即行的能量，充滿改變的決心且拿出行動力，要避免衝動行事，遠離危險的人事物。金星進巨蟹，關注家庭關係，感受情緒的價值，領略家庭、家內還有感情關係，討論房子及料理的話題，抒發情緒能夠安穩自己的內心。

每日星座運勢／射手事業不宜強出頭 不可盲目投資

2023-05-08牡羊座短評：訊息的掌握對今天很重要。【整體運★★★★★】愛情運勢大好，你與伴侶如膠似漆的黏在一起，連外人都羨慕不已；工作上的出色表現會讓你得到一筆不錯的獎賞，人脈的暢通也能讓你獲得

農曆3月運勢(下)／狗脫單有望、鼠怕破財！兩生肖「管好嘴巴」

命理師湯鎮瑋老師分享影片「十二生肖5/6-6/5（農曆三月）鼠、牛、龍、猴、雞、狗運勢要注意」，分享各生肖這段期間該注意哪些事情。這邊說的「農曆三月」，是依照二十四節氣的交接點，而非一般農曆，從「節點」來看，因此農曆三月的時間點是從國曆5月6日（立夏）到國曆6月5日。

殺破狼週運勢／巨蟹桃花特別旺盛 水瓶遇上職場風暴

巨蟹座感情運方面，金星進入命宮，桃花特別旺盛的時期，會有一些人直接對你表示好感，但由於金星也受到海王星影響，爛桃花特別多。感情穩定的巨蟹座，暫時會需要與喜歡的人遠距一陣子。

真吃土還是怕人借錢？「三星座最愛哭窮」 第一名超級小氣鬼

有些人手頭很緊，卻還是暢快花錢，也有些人明明手上有錢，卻一天到晚到處「哭窮」。命理網站旺好運分享「這些星座就是喜歡裝窮」，快看看都有哪些人吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦