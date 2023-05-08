本週「生肖+血型」財運最旺TOP5！A型這生肖「不勞而獲」：錢直接入袋

在本週前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人能夠憑藉三言兩語，不勞而獲的增加財庫，有人卻能透過轉職，找到高薪工作，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬鼠

在這星期的財運上，有點屬於不勞而獲，錢財的好運來自於身旁親友，可能是父母，或是伴侶，他們將會有一筆資金入袋，或許是投資項目期滿領回，也或許是公司發放的獎金，你可以用甜言蜜語，撒撒嬌，說些好聽話，就能得到分紅，不過一定要有感激的心，這樣大家的感情就會更融洽。

第四名：血型O型+生肖屬馬

「天生我材必有用，千金散盡還復來」，日前在財運上，可能有些損失，或許是投資失利，或是更換家電、維修交通工具等，讓自己的財庫有所破漏，但是本週可望有新氣象降臨，無論你是從事哪一種行業的工作，只要努力不懈怠，就會有相當不錯的收穫，讓你的存款向上攀升。

第三名：血型B型+生肖屬雞

本週在3C電子業的人有福了，財運相當強盛，有望得到額外獎金，讓自己笑到合不攏嘴，特別是業務類型的人，尤其是銷售大型設備的人，請在這個時候，勤跑業務，多多和客戶聯繫，非常有機會可以說服對方更換設備，到時候就能接到一筆大訂單，為自己的業績加分。

第二名：血型O型+生肖屬兔

在上班族當中，如果你是正要轉職、面試的人，這個星期將會有非常好的運勢，能夠找到屬於自己心滿意足的工作，不僅待遇遠勝先前的薪資，而在工作內容上，也能讓你得心應手，財庫瞬間扶搖直上，但是要建議你，在面試的過程中，一定要保持謙虛的心，千萬不可誇大吹噓。

第一名：血型AB型+生肖屬狗

本週的投資運勢非常強盛，尤其是不動產方面，如果手上資金足夠，可以往住家南方、西南方等方位去尋找，能夠找到相當不錯的物件，若是閒錢沒有哪麼多的人也不用羨慕，可以嘗試短期的股票投資，以科技產業或傳統產業為主，短期內能獲得不錯的收益，但是千萬記住，一定要見好就收。

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