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武財神是誰？今生日怎麼拜？命理師曝「職場5種人」求財超靈驗：賺錢賺到飽

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
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今天是武財神生日(農曆3月15日)，為罕見求財日，武財神是民間信仰的一位財神，供奉武財神也寄託了一種祛邪、避災、祈福的願望，民俗專家廖大乙表示，有5種職業需要業績想求財，可以寫在紅紙或紅包袋稟告後哈一口氣化掉，或是在裡面放入3元銅板後封口，投入香油錢箱，有開運之效果，讓自己事業旺一整年。

武財神又稱為「中路財神」，是民間信仰的一位財神，一般會認為是關羽或是趙公明，不過當今的財神神像，多為黑面濃鬚、騎黑虎，一手執銀鞭，一手持元寶，即是趙公元帥像，供奉武財神能祛邪、避災、祈福，因此這兩天以主祀玄壇元帥趙天君的財神廟敦和宮，也湧入祝壽的信眾。

民俗專家廖大乙指出，財神又分為分武財神和文財神，廖大乙表示，拜武財神和文財神都是求正財，武財神對於在外奔波，需要人際關係的行業特別靈驗，因此很適合像是仲介、保險、公司業務、服務業、八大行業這5種人員來求財。

廖大乙說，拜武財神時可以準備糖果或是餅乾之類的零食，如果想要祈求別的事情，也能向武財神稟告心願後，把心願寫紅紙或紅包袋上，在焚燒之前先哈一口氣，接著把紅紙或紅包袋隨著金紙焚化掉，若不燒金紙，也可以在紅包袋內裝3元，袋口封死後投入香油錢箱，有布施意涵，也能幫助開運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

武財神生日

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