周六立夏到！1生肖當心有車關、與上司衝突增 命理師曝破霉運方法

本周六5月6日是「立夏」，為一年二十四節氣中的第七個節氣。立夏與立春、立秋、立冬一樣，是標誌四季開始的日子，立夏一到象徵著夏季就要開始，也代表萬物繁盛的開端。命理師柯柏成提醒，屬豬的朋友要注意「車關」，屬鼠的朋友可能會遇上爛桃花，屬龍的朋友則是財運不錯。他分享立夏開運法，只要照著節氣時間去做，好運就會降臨。

柯柏成在臉書粉專發文指出，今年立夏的交節氣時間為國曆5月6日凌晨2時15分，意味著春季結束，正式進入夏季，天氣將逐漸炎熱。由於進入了農曆的巳、午月，屬豬的朋友要注意車關，所謂車關的意思是指與車子及交通有關的關煞，無論是自撞或者被撞都有可能，就連在路上行走也都會有車關的問題。另外就是職場上要小心跟上司老闆之間的關係，因為衝突有可能會比較多。

至於屬老鼠的朋友可能會有桃花運，然而遇到的桃花都以爛桃花居多，因此要仔細觀察對象。屬龍的朋友財運不錯，有望接到大筆訂單，且成交的機率會大幅增加，工作上只要願意努力就會有相對的回報。

柯柏成指出，在風水上要特別注意西北方，因為流年的五黃煞位就在西北，巳月的三煞位同時也在西北方，如果住家外西北方正好進行動土工程，不妨到工地拿一點泥土裝在空的玻璃杯內，帶回家放在西北角的位置，等工地的工事結束後再把土倒回原地即可。