快訊

預防俄國發動「難民入侵」：芬蘭在邊境蓋鐵網圍籬

氣質依舊！前經濟部長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

兒摔斷手…消防夫妻勒索麥當勞7060萬 對話曝「逼死他們、最終目標讓老婆退休」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超難溝通！最固執的生肖TOP3 第一名不出所料：不撞牆不回頭

聯合新聞網／ 非貓不可
圖/pakutaso
圖/pakutaso

遇到意見不合時，最怕固執己見的人，油鹽不進，好壞不分，想要溝通都難以交流，實在令人頭痛，以下是最固執生肖的前三名，來看看自己是否名列榜上。

第三名：生肖龍

屬龍人剛正不阿，大多不喜逢迎拍馬、阿諛奉承的人，內心充滿著正氣，遇事不平，則有一股鋤強扶弱的心態，就像關聖帝君手上的青龍偃月刀，寒光綻放，不怒而威，所以屬龍人天生有一股強大的磁場，但也因為這樣容易剛愎自用，堅持己見，嚴重時會變成擇善固執，不知變通，反而違背了人情世故，造成許多人的埋怨，面對屬龍人，要用開導的方式與他溝通，將利弊分析出來，則能誘發他的仁慈心，讓龍寶寶知道，是非對錯不要只是看表面。

第二名：生肖馬

衝動、驕傲，是屬馬人的天性，總覺得自己能一日千里，捷足先登，所以做起事來，往往風風火火，非常有衝進，只是當馬兒開始奔跑時，沒有韁繩的控制，就會肆意亂衝，既使去掌控，也可能無法導正，馬兒會固執的主因就是自以為是，不聽規勸，執意走自己的道路，面對死活拉不住的馬兒，要用誘導的方式來溝通，直接跟他講道理不一定有用，因為他覺得自己比你還有道理，所以不如給他一個更誘人的目標，一點一滴的溶化他的固執。

第一名：生肖牛

牛寶寶的忠厚穩重可是其最基本的特質，凡事多具包容心，能寬厚待人，有時看似笨拙，其實只是不想計較，懶得搭理你而已，做起事來也是一步步慢慢的前進，讓身旁的朋友都化身為太監，不斷的為他乾著急，也因為這種務實的態度，讓牛寶寶一旦做出了決定，就會不斷的持續前進，真的是八匹馬都拉不回來，固執的程度榮獲12生肖之冠，真的是不撞南牆不回頭，我們只能在旁靜靜的看著，等到牛寶寶痛過之後，才會知道不聽老人言，吃虧在眼前的道理。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢

延伸閱讀

猜不透？搞神祕？「不按牌理出牌三星座」第一名誰都跟不上

十二星座「最愛拔刀相助」排行榜！巨蟹相挺到底、這星座是超神隊友

本週「生肖+血型」財運最旺TOP5！B型這生肖壓力大「報酬超豐盛」

下周生肖運勢／羊職場桃花開、貴人招財 這生肖迎來新戀情

相關新聞

超難溝通！最固執的生肖TOP3 第一名不出所料：不撞牆不回頭

遇到意見不合時，最怕固執己見的人，油鹽不進，好壞不分，想要溝通都難以交流，實在令人頭痛，以下是最固執生肖的前三名，來看看自己是否名列榜上。

許願先做這三件事！確認「你的願望...真的是你的渴望」

確認個人需求的願望是很重要的，避免許錯願望，導致一連串不好的後果發生，這樣的觀念的確是很多人在許願時容易忽略的細節。接下來跟讀者分享三個步驟，可以確認許下的願望是否為真正的渴望？利用這三個步驟檢視願望合適與否，如果發現並不是那麼合適，也看到問題的所在，就可以調整一下願望的方向。

猜不透？搞神祕？「不按牌理出牌三星座」第一名誰都跟不上

每個星座個性大不同，有些人總是讓人猜不透。命理網站旺好運分享「不按牌理出牌的三星座」，快看看你身邊的人上榜了嗎？

十二星座「最愛拔刀相助」排行榜！巨蟹相挺到底、這星座是超神隊友

有的人個性雞婆、急公好義，看到別人身陷困難時，就會毫不猶豫出手相助，雖然是種美德，但也因此容易給自己找上麻煩。日本網站「占TV」近來就分析十二星座的人，誰最有愛插手別人糾紛的性格。

每日星座運勢／獅子單身別宅在家裡 出門遇新對象

2023-04-25牡羊座短評：順遂的一天，循序漸進就會有收穫。【整體運★★★★☆】單身者接觸異性的機會驟增，使你有些眼花繚亂，有些抑制不住內心的喜悅。工作上較普通，工作認真努力即可出現成效。財運一般

唐綺陽星座運勢週報：金牛有年輕桃花 獅子金錢運勢佳

水星逆行，出生星盤12∘~15∘有星者，當心有遺漏東西或理財相關問題。冥王星停滯，對大公司或經濟體制易受影響，反思AI科技對人類的洗禮，需要更進一步的認識。金火與天王星互有影響，出生星盤15∘~19∘有星者，生活充滿不按牌理出牌的狀況，來刺激思考方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦