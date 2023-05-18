每日星座運勢／金牛表現受上司賞識 勿忘提及同事

2023-05-18

牡羊座

短評：與異性的交往不可太曖昧。

【整體運★★☆☆☆】

戀人對這種友誼可不馬虎，你也要把握好分寸，若想腳踏兩條船，到頭來只會玩火自焚。多看看財經新聞，瞭解一些最新信息，把前期進行的投資再冷靜地分析一下未來的走向，免得到時搞砸局面可就頭痛了。

【愛情運★☆☆☆☆】

易與伴侶產生衝突的日子，遇到意見不一時，少說兩句可避免激烈爭吵；單身者戀愛機會少。

【事業運★★★☆☆】

還是保持謙遜的態度較好，勇於承擔責任才會給大家好印象。

【財富運★★☆☆☆】

求財方式激進極端，略為短視近利。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00pm 櫻桃紅

開運方位：正東方向

金牛座

短評：飲水不忘掘井人。

【整體運★★★★☆】

今天的表現很受上司賞識，但是也別忘了提及同事們的幫忙哦，這樣不但給他留下更好的印象，也會得到同事的肯定；投資機會很多，要善於把握並加以分析；朋友的約會不可推脫，可望從交談中收集到有用的資訊。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛平淡日，宜各自為政，埋首在自個兒的工作上會好一點。

【事業運★★★★★】

今日事業上呈現如日中天的氣勢，頗適合開疆闢土，而且有機會可以掌握主導權！

【財富運★★★★☆】

財運很不錯，在錢財運用上不妨大膽出手，投資獲利的機率比較高！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

雙子座

短評：今天你顯得特別節儉。

【整體運★★★☆☆】

很懂得節省，即使是適當的消費也會讓你不捨，小心這樣會讓異性覺得你很吝嗇，偶爾慷慨一些，對你的財務並無影響，還能給對方留下好印象，且有利於你們的發展；給同事一句問候，都能增進同事間的情誼。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太穩定，外力干擾挺多，耐著性子別動怒了。

【事業運★★★☆☆】

頗為平淡，工作上沒有太大的變化，空閒時不妨多與同事聯絡感情，建立良好的人際關係。

【財富運★★★★☆】

採取速戰速決的投資戰略容易進財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 白鋼銀

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：多讚美身邊的人，快樂無限。

【整體運★★★★☆】

今天桃花運不錯，會有意料之外的相遇，要抓住機會！購物運不錯，不妨上街逛逛，可以買到令你稱心如意的商品。工作上遇到小麻煩，不妨上網查一下資料，就能夠找到解決之道。

【愛情運★★★★☆】

夫妻間的愛情生活頗有新意，在一起有談不完的話題；單身者參加聚會，易邂逅浪漫愛情！

【事業運★★★☆☆】

整個人都充滿了活力，對新的工作或任務能積極備戰，先前進行之事也可望有好結果，讓你自信心大增，不過，你在同事之間的評價與你的表現並非完全名副其實。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，見好就收，別太貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 可可棕

開運方位：東北方向

獅子座

短評：需努力把握的一天。

【整體運★★☆☆☆】

目前明朗的局勢會有所逆轉，加倍的付出反而得不到應有的回報，愛情令你感到苦悶。經商者對目前的狀態不是很滿意，總期望以最少的投資獲得最豐厚的收益。看似平靜的工作，實則機遇不斷，只是把握得不夠。

【愛情運★☆☆☆☆】

內心易被先前的感情經歷限制住，不願意打開心扉，難以結識新朋友。

【事業運★★★☆☆】

領導者適當的把一些權限交給他人，會讓你更輕鬆，既給了別人機會，也是給自己機會。

【財富運★★☆☆☆】

花錢慾望強烈，應注意控制。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 竹葉青

開運方位：西南方向

處女座

短評：財運較低，切忌盲目投資。

【整體運★☆☆☆☆】

容易為愛傷感的一天，對舊戀情感到難以釋懷，容易思念舊情人；家庭主婦需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子；身邊有人對你伸出援手，但易因自己缺少積極性而喪失提升機會。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者宜擦亮雙眼，避免爛桃花；已婚者宜平和對待另一半，以免發生爭執。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，把嘴巴閉緊一點，少說少錯。另外呢疑心病不要太重了，多包容同事不要去挑剔同事喔！

【財富運★☆☆☆☆】

破財日，千萬別在今日做出重大財務決策，容易招致大額錢財損失。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 石榴紅

開運方位：正東方向

天秤座

短評：工作切忌操之過急哦！

【整體運★★☆☆☆】

單身者易吸引藝術氣質型異性，且彼此的真誠還會令雙方的感覺迅速轉濃哦！學生族對理財很感興趣，且善於支配自己的零用錢，不僅花得順心還能有節餘；今天宜外出旅行，會有不錯的收獲。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人想步入婚姻的念頭強烈，不妨和戀人好好談一談未來的計劃！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很背，有氣無力，無精打采的態度可能會使得工作上失誤頻繁。此時也不適合與人計較、爭執，否則會惹來一身腥。

【財富運★★★☆☆】

財氣不穩定，預計中的收入易中途生變。若急需資金周轉，還應另作打算。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 遠洋藍

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：改變，只為全新的開始。

【整體運★★★★★】

事業上如果可以拋開一切束縛，走進新的領域，相信能得到不錯的成績；曾經相互糾纏、相互傷害的情侶在一段時間的冷靜和反省後，這段感情能重新看到新希望，找到新的相處模式；投資運佳，可試著去認識新興投資產品。

【愛情運★★★★★】

單身者戀愛慾望強烈，有機會遇到喜歡的對象。有伴侶者溝通無礙，有利化解歧見。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，活動力十足，有領導統御的機會，可是在態度上要婉轉點，免得同事受不了！

【財富運★★★★★】

財運超旺之日，得財的方式包括中獎、分紅、收到禮物、禮金等等。正財部分的收穫多寡，則與先前的努力有關係。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 香吉士黃

開運方位：正東方向

射手座

短評：把別人的誤會當成生活中的小插曲，你會過得更快樂。

【整體運★★★★☆】

會有人打小報告，讓你有些想不通，別太在意他人的看法，做好自己的事就能問心無愧。把錢財看得過重反而難有收穫，膽大心細才是生財之道。工作雖然感到辛苦，但衝勁很強，容易得到上司的嘉獎。

【愛情運★★★☆☆】

單身者多與異性接觸，可提升戀愛運；有伴侶者多讚美另一半，兩人的關係會更融洽。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯！雖然腦袋瓜有點空，但藉由外力的刺激，就能找到靈感囉！

【財富運★★★☆☆】

財務上有喜訊，要大膽直接的談判金錢問題，只要敢開口，多能有正面的答案。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00am 蕃茄紅

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：真情的流露很讓人心動。

【整體運★★★☆☆】

今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你；朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情；很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者希望獲得另一半的尊重，幸好對方特別能配合你，你也應多理解對方才好喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係出現明朗轉變，人氣指數逐漸攀升。你的身邊將出現熱心、忠誠的朋友。

【財富運★★☆☆☆】

與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上，才會更有收穫唷！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 和闐玉白

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：多聆聽他人的聲音。

【整體運★★★☆☆】

價值觀不同會造成個人對待問題的態度不同，試著多用寬容的心去面對與他人在人際關係上的分歧；工作上諸多受阻，需費時應對；熱衷於期貨的投資者可在此日跟著大眾的潮流進行投資。

【愛情運★★★★☆】

單身者對異性的主動示意應多留心，有喜歡的對象別錯過戀愛的好機會。

【事業運★★★☆☆】

感覺工作有點枯燥，積極性一點點被消磨。打起精神來，享受其中才會有成就感。

【財富運★★★☆☆】

偏財運較弱，不宜買彩券、樂透。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-4:00pm 咖啡棕

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：心情放鬆更重要。

【整體運★★★☆☆】

愛情磁場強度升高，有結婚打算的人不妨選今天向對方表明心意，成功機率頗高。理財上可謂一波未平，一波又起，將理財權讓賢反而更顯輕鬆。人際關係遇險，需防備公司內一位與你實力相當的同事。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者空閒時應多陪另一半，不妨安排一些戶外活動，可以增進彼此的情意。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上會有小障礙出現，大多來自於溝通不良，要注意口舌是非或是文件失誤喔！

【財富運★★★☆☆】

暗財運偏弱，別奢望坐享其成。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 羽絨白

開運方位：正東方向

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