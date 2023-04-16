快訊

日相岸田遇襲更多畫面曝光！目擊者拍到爆裂物擲向首相瞬間

舊手機宣告「出局」、停止更新會成為換新機動力？網反曝4理由狂笑：等不了啦

用追火車比喻選總統 侯友宜：團隊跑更久、更遠、更好

小心大災難！迎水逆+冥王星逆行+木星遇難 命理師：未來半年會有點虐

聯合新聞網／ 文／命理專家邱彥龍
命理師表示接下來星象將有三個轉變，分別是水逆、冥王星逆行、木星遇難。 圖／canva
命理師表示接下來星象將有三個轉變，分別是水逆、冥王星逆行、木星遇難。 圖／canva

下周四(4/20)節令進入了穀雨，屬於春天最後一個節氣。國際天星風水命理專家邱彥龍老師提醒，接下來星象將有三個轉變，影響著整個大環境，小至個人，大至國家領袖，都將共同承載著星象變化帶來的運勢衝擊，第一階段是水逆，財富容易被盯上，第二階段是冥王星逆行，小人充斥，第三個階段則是木星遇難，將有大災難發生。

邱彥龍老師指出，第一階段水逆由4月20日至5月16日結束，大至國家小至個人，財富將被盯上，容易發生貿易逆差、課稅、補稅等稅務、遺產問題以及罰款、理賠、還款等錢財上的糾紛，需要多次溝通協調理性處理，保持心平氣和的心態，正大光明行事，即可無往不利，但如果抱持坑人、偷矇、拐騙的心態，則將倒大楣。

邱彥龍老師指出，第二個轉變則是冥王星逆行的開始，由4月28日至10月13日結束，時間相當長，因為冥王星走得慢，所以這段時間會有點虐。當冥王星由水瓶退回摩羯時，猖狂的人會轉為低調，但低調的人會轉為霸氣，暗地小人眾多，暗潮洶湧，所以像抹黑、陷害、鬥爭、恐嚇、掠奪、侵占、暴力等事件會非常多。

邱彥龍老師提醒，這段時間請擦亮雙眼，遠離小人，離開負能量才是最好的方法，千萬不要讓自我的情緒被他人影響。同時，4月28日到10月13日男女交往要注意被偷拍或自拍外流，這段期間渣男渣女浮上檯面被曝光的機會也會很高，要有心理準備，且要有自我保護意識，才不會人財兩失。

另外，第三個轉變則是木星遇難，由5月1日至5月6日結束，邱彥龍老師指出，這段期間幸運的木星突然變為不幸，千萬不要用運氣做事，否則會有大災難，建議這幾天可以閉關獨處，少爭吵，少外出、不談錢，讓自己清淨清淨，可以減少憾事發生。

邱彥龍老師還特別提醒，穀雨期間巧遇冥王星刑太陽，國家領導、地區領袖、政府官員、軍警、大企業家、名人、藝人、直播主都需特別謹慎小心，注意意外與疾病死亡的危險，但有五個星座不受影響反倒運勢看漲，分別是天秤座、巨蟹座、雙魚座、魔羯座跟水瓶座。

冥王星 木星 穀雨 運勢 水星逆行

延伸閱讀

2023第二波水逆來襲！3大星座成「重災戶」走衰 12星座因應指南曝光

死不加薪又一堆鳥事？塔羅占卜：現在的工作適合我嗎？

下周生肖運勢／狗有貴人 「兩生肖」超級旺！愛情、事業、財運都得意

姊弟戀新潮流？「4星座」最愛跨越年齡差 巨蟹男喜歡被另一半碾壓

相關新聞

小心大災難！迎水逆+冥王星逆行+木星遇難 命理師：未來半年會有點虐

下周四(4/20)節令進入了穀雨，屬於春天最後一個節氣。國際天星風水命理專家邱彥龍老師提醒，接下來星象將有三個轉變，影響著整個大環境，小至個人，大至國家領袖，都將共同承載著星象變化帶來的運勢衝擊，第一階段是水逆，財富容易被盯上，第二階段是冥王星逆行，小人充斥，第三個階段則是木星遇難，將有大災難發生。

每日星座運勢／摩羯專業公開的活動 獲得投資消息

2023-04-16牡羊座短評：發揮自身的優點。【整體運★★★☆☆】交友宜慎重，特別是異性朋友，否則很容易受其蒙騙而傷害到自己；今天有機會在他人面前炫耀你的理財知識，他人的讚許頗讓你得意；對於工作有些

殺破狼週運勢／天秤陷入失控戀情 射手職場面臨風暴

射手工作運方面，水星在工作宮位逆行，並受到日蝕能量影響，文件處理出錯率較高，或是不斷需要來回修正。同時職場目前面臨裁員風暴，稍微不謹慎，也會影響到自己的飯碗。日蝕發生期間，可為工作許下願望，祈求平安順心。

下周生肖運勢／狗有貴人 「兩生肖」超級旺！愛情、事業、財運都得意

命理專家曼樺老師分析，4/16-4/22各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

死不加薪又一堆鳥事？塔羅占卜：現在的工作適合我嗎？

對於現在的工作，你常覺得很茫然嗎？好久沒加薪、日子一天過一天，你問自己「該換工作了嗎？」。塔羅占卜師 rubytarot2020 在IG分享工作占卜「現在的工作適合我嗎」，快來看看天使們給你什麼建議。

姊弟戀新潮流？「4星座」最愛跨越年齡差 巨蟹男喜歡被另一半碾壓

大家有沒有發現，這幾年不但影視作品中湧現大量姐弟戀相關題材，演藝界中的姐弟配更是比比皆是。現實生活中的熟女們，欣賞小鮮肉早已蔚為時尚。不過，你知道哪些星座的男女最容易陷入姐弟戀嗎？就讓科技紫微網為大家剖析！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦