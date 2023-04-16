小心大災難！迎水逆+冥王星逆行+木星遇難 命理師：未來半年會有點虐

下周四(4/20)節令進入了穀雨，屬於春天最後一個節氣。國際天星風水命理專家邱彥龍老師提醒，接下來星象將有三個轉變，影響著整個大環境，小至個人，大至國家領袖，都將共同承載著星象變化帶來的運勢衝擊，第一階段是水逆，財富容易被盯上，第二階段是冥王星逆行，小人充斥，第三個階段則是木星遇難，將有大災難發生。

邱彥龍老師指出，第一階段水逆由4月20日至5月16日結束，大至國家小至個人，財富將被盯上，容易發生貿易逆差、課稅、補稅等稅務、遺產問題以及罰款、理賠、還款等錢財上的糾紛，需要多次溝通協調理性處理，保持心平氣和的心態，正大光明行事，即可無往不利，但如果抱持坑人、偷矇、拐騙的心態，則將倒大楣。

邱彥龍老師指出，第二個轉變則是冥王星逆行的開始，由4月28日至10月13日結束，時間相當長，因為冥王星走得慢，所以這段時間會有點虐。當冥王星由水瓶退回摩羯時，猖狂的人會轉為低調，但低調的人會轉為霸氣，暗地小人眾多，暗潮洶湧，所以像抹黑、陷害、鬥爭、恐嚇、掠奪、侵占、暴力等事件會非常多。

邱彥龍老師提醒，這段時間請擦亮雙眼，遠離小人，離開負能量才是最好的方法，千萬不要讓自我的情緒被他人影響。同時，4月28日到10月13日男女交往要注意被偷拍或自拍外流，這段期間渣男渣女浮上檯面被曝光的機會也會很高，要有心理準備，且要有自我保護意識，才不會人財兩失。

另外，第三個轉變則是木星遇難，由5月1日至5月6日結束，邱彥龍老師指出，這段期間幸運的木星突然變為不幸，千萬不要用運氣做事，否則會有大災難，建議這幾天可以閉關獨處，少爭吵，少外出、不談錢，讓自己清淨清淨，可以減少憾事發生。

邱彥龍老師還特別提醒，穀雨期間巧遇冥王星刑太陽，國家領導、地區領袖、政府官員、軍警、大企業家、名人、藝人、直播主都需特別謹慎小心，注意意外與疾病死亡的危險，但有五個星座不受影響反倒運勢看漲，分別是天秤座、巨蟹座、雙魚座、魔羯座跟水瓶座。